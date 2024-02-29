Укр

Психологи, ветераны и волонтеры – какие профессии нарасхват после начала войны

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Работа
Работа. Фото Freepik

Но так повезло далеко не всем

За два года полномасштабной войны с Россией рынок труда в Украине значительно изменился. Также заметно выросла заработная плата.

Об этом в своем исследование рынка труда Украины после 24 февраля 2022 года сообщает сервис поиска работы Work.ua. Аналитики пришли к выводу о заметном влиянии на рынок вследствие полномасштабного вторжения в Украину.

Так, изменилась структура рынка труда – если раньше наиболее частыми вакансиями были из сектора IT, то теперь пальма первенства перешла к медицине. С января 2022 года количество вакансий в сфере здравоохранения выросла на 26%, а в IT-секторе упала на 35%.

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При этом рекордсменом по приросту вакансий в процентном отношении стали профессии психологов и психиатров, которых требуется сегодня на 136% и 129% больше чем в январе 2022 года. Большой прирост вакансий на другие медицинские профессии и переводчиков.

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Также на рынке труда заметно больше – втрое, стало вакансий на которые готовы брать ветеранов, правда в целом таких предложений лишь 7% от общего числа имеющихся на сервисе Work.ua запросов работодателей. И это без учета примерно 2% вакансий специально для ВСУ в рамках кампании рекрутинга.

Также несмотря на войну в Украине растут зарплаты, правда этот процесс начался только в январе 2023 года, зато за год средний размер оплаты труда в Украине вырос сразу на 30% — с 15 000 до 16 500 гривен. При этом медленнее всего зарплата выросла в Киевской области – всего на 20%.

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Где больше всего выросла зарплата с января 2022 года

При этом на рынке труда в Украине можно встретить и немало довольно необычных предложений работы.

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