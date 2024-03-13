Пенсии у 4 категорий лиц больше не проиндексируются: кто из украинцев останется без надбавок

Максимальная сумма выплаты составляет более 13 тысяч гривен

С 1 марта в Украине прошла индексация пенсий и вместе с ней вступили в силу изменения выплат, суммы которых зависит от прожиточного минимума. В последующие годы такие пенсии больше не будут увеличиваться.

Согласно постановлению Кабинета Министров "Об установлении ежемесячного государственной адресной помощи к пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий", был установлен объем минимальных пенсионных выплат для ветеранов войны. Сумма их обеспечения исчислялась в процентах от уровня прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Это постановление предусматривает, что теперь выплаты военным не будут привязаны к уровню прожиточного минимума.

Для кого зафиксировались пенсионные выплаты

лиц с инвалидностью в результате войны первой группы — 15347 гривен (+1742,5 гривны), тогда как до 1 марта было 13 604 гривен;

лица с инвалидностью в результате войны второй группы — 12 396 гривен (+1407,75 гривны) — 10 988 гривен до 1 марта;

лица с инвалидностью в результате войны первой группы — 8,5 тысячи гривен (+965,2 гривны) — было 7534 гривен;

участники боевых действий — 4958 гривен (+562,7 гривны) — было 4395 гривен.

То есть, когда прожиточный минимум будет меняться, выплаты граждан не увеличатся, поскольку Кабмин ограничил рост выплат.

"Фактически эти выплаты с 1 марта выросли так, словно учтено, что прожиточный минимум увеличился до 2361 гривны, как и должно было быть. Прибавка кажется достаточно солидной. Однако когда в следующий раз прожиточный минимум будет расти еще, эти выплаты уже не изменятся. Следовательно, правительство заранее заморозило эти размеры", — говорится в публикации.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что будет с пенсиями для украинцев после войны.