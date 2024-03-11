ПФУ может отказывать в назначении пенсии в разных случаях: в каком из них вас могут спасти свидетели

Адвокат привела пример решения этой проблемы

Украинцы из-за 5 оснований могут остаться без пенсий. Однако есть еще три довольно популярных причины, когда ПФУ откажет в начислении выплаты.

Отсутствие справки, подтверждающей стаж или предприятие находится под оккупацией или размещено на территории бывшего СССР, также могут стать факторами невыплаты начисления. Об этом рассказывает партнер адвокатского объединения "EvrikaLaw" Ольга Брус, в комментарии для Информатора.

По ее словам, такое решение можно оспорить в суде. В некоторых случаях для положительного принятия о выплатах помогут свидетели, которые вместе работали с лицом, у которого отсутствует документ о стаже.

"Госпожа Мария всю свою жизнь работала на разных предприятиях, но из-за наведения записи в трудовой книжке и пребывания предприятия под оккупацией, не смогла предоставить подтверждающие справки в Пенсионный фонд и получила отказ. Но в суде доказали, что она не несет ответственности за правильность совершения записей в трудовой книжке. Также факт ее работы на предприятии подтвердили свидетели, поэтому по результатам рассмотрения дела пенсию она все же получит", — рассказала Брус.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцу можно самостоятельно рассчитать будущую пенсию.