Если не хватает стажа для пенсии: как в этом случае может помочь период ухода за ребенком

Есть определенные условия

Каждый год в Украине количество лет страхового стажа увеличивается. И если для ухода на пенсию не хватает лет, то их можно дополнительно получить за период ухода за ребенком.

На эти годы будут рассчитывать только граждане, которые выполнили условия и предоставили необходимые документы. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании", передает издание "На Пенсии".

Кто имеет право на дополнительный стаж

Согласно закону, дополнительные годы стажа засчитают за период ухода за ребенком при следующих условиях:

уход за ребенком осуществлялся до того, как он достиг трехлетнего возраста;

лицо получало пособие по уходу за ребенком.

Чтобы период ухода за ребенком был засчитан, лицу нужно оформить его через ПФУ и собрать следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка или его паспорт;

документ, подтверждающий отсутствие работы при уходе за ребенком (например, выписка из трудовой книжки, сведения об отсутствии предпринимательской деятельности);

в случае смерти ребенка – свидетельство о смерти.

Какие условия для дополнительного стажа, если ребенок пострадал от катастрофы на ЧАЭС

Также в страховой стаж можно добавить период ухода за ребенком до 12 лет, если он пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС, подав следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка или его паспорт (свидетельство о смерти);

удостоверение пострадавшего в результате катастрофы на ЧАЭС;

документ, подтверждающий отсутствие работы до достижения ребенком 12 лет;

заявление о неполучении чернобыльской льготы.

Следует отметить, что период предоставления отпуска по уходу за ребенком 3-6 лет не будет засчитан, как дополнительные годы стажа.

Такой отпуск могут отнести к:

общему стажу;

непрерывному стажу;

стажу работы по специальности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты осуществят для лиц, не имеющих нормы лет страхового стажа для выхода на пенсию.