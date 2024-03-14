Если не хватает стажа для пенсии: как в этом случае может помочь период ухода за ребенком
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Есть определенные условия
Каждый год в Украине количество лет страхового стажа увеличивается. И если для ухода на пенсию не хватает лет, то их можно дополнительно получить за период ухода за ребенком.
На эти годы будут рассчитывать только граждане, которые выполнили условия и предоставили необходимые документы. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании", передает издание "На Пенсии".
Кто имеет право на дополнительный стаж
Согласно закону, дополнительные годы стажа засчитают за период ухода за ребенком при следующих условиях:
- уход за ребенком осуществлялся до того, как он достиг трехлетнего возраста;
- лицо получало пособие по уходу за ребенком.
Чтобы период ухода за ребенком был засчитан, лицу нужно оформить его через ПФУ и собрать следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка или его паспорт;
- документ, подтверждающий отсутствие работы при уходе за ребенком (например, выписка из трудовой книжки, сведения об отсутствии предпринимательской деятельности);
- в случае смерти ребенка – свидетельство о смерти.
Какие условия для дополнительного стажа, если ребенок пострадал от катастрофы на ЧАЭС
Также в страховой стаж можно добавить период ухода за ребенком до 12 лет, если он пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС, подав следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка или его паспорт (свидетельство о смерти);
- удостоверение пострадавшего в результате катастрофы на ЧАЭС;
- документ, подтверждающий отсутствие работы до достижения ребенком 12 лет;
- заявление о неполучении чернобыльской льготы.
Следует отметить, что период предоставления отпуска по уходу за ребенком 3-6 лет не будет засчитан, как дополнительные годы стажа.
Такой отпуск могут отнести к:
- общему стажу;
- непрерывному стажу;
- стажу работы по специальности.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты осуществят для лиц, не имеющих нормы лет страхового стажа для выхода на пенсию.