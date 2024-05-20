Больше никаких "блін", "капєц" и "карочє": чем в разговорном украинском заменить суржик
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Эти слова помогут избавиться от противной кальки
Все языковеды в один голос утверждают, что от слов-паразитов следует избавляться, чтобы речь была чистой и красивой. Но ведь в реальной жизни так сложно обойтись без меткого словечка.
Как бы мы ни старались, слова-паразиты выскакивают в речи каждого, от бродяги на улице до гендиректора крупной компании. Что действительно нужно делать, так это избавляться от суржиковых слов-паразитов, а приучить себя использовать украинские соответствия.
"Телеграф" сделал подборку метких слов, которые помогут избавиться от противной кальки с русского языка.
- не "блін", а "трясця"
- не "канєшно", а "звісно"
- не "кстаті", а "до речі"
- не "тіпа", а "ніби"
- не "капєц", а "лихо", "жах" или "лишенько"
- не "пака", а "бувай"
- не "карочє", а "словом" или "одним словом"
- не "вопщєм", а "отож"
- не "фігушки", а "дзуськи"
- не "нільзя", а "зась"
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно называть школьный праздник на украинском: "останній дзвоник" или "дзвінок"