Больше никаких "блін", "капєц" и "карочє": чем в разговорном украинском заменить суржик

Эти слова помогут избавиться от противной кальки

Все языковеды в один голос утверждают, что от слов-паразитов следует избавляться, чтобы речь была чистой и красивой. Но ведь в реальной жизни так сложно обойтись без меткого словечка.

Как бы мы ни старались, слова-паразиты выскакивают в речи каждого, от бродяги на улице до гендиректора крупной компании. Что действительно нужно делать, так это избавляться от суржиковых слов-паразитов, а приучить себя использовать украинские соответствия.

"Телеграф" сделал подборку метких слов, которые помогут избавиться от противной кальки с русского языка.

не "блін", а "трясця"

не "канєшно", а "звісно"

не "кстаті", а "до речі"

не "тіпа", а "ніби"

не "капєц", а "лихо", "жах" или "лишенько"

не "пака", а "бувай"

не "карочє", а "словом" или "одним словом"

не "вопщєм", а "отож"

не "фігушки", а "дзуськи"

не "нільзя", а "зась"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно называть школьный праздник на украинском: "останній дзвоник" или "дзвінок"