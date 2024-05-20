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Больше никаких "блін", "капєц" и "карочє": чем в разговорном украинском заменить суржик

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Автор
Коллаж "Телеграфа"

Эти слова помогут избавиться от противной кальки

Все языковеды в один голос утверждают, что от слов-паразитов следует избавляться, чтобы речь была чистой и красивой. Но ведь в реальной жизни так сложно обойтись без меткого словечка.

Как бы мы ни старались, слова-паразиты выскакивают в речи каждого, от бродяги на улице до гендиректора крупной компании. Что действительно нужно делать, так это избавляться от суржиковых слов-паразитов, а приучить себя использовать украинские соответствия.

"Телеграф" сделал подборку метких слов, которые помогут избавиться от противной кальки с русского языка.

  • не "блін", а "трясця"
  • не "канєшно", а "звісно"
  • не "кстаті", а "до речі"
  • не "тіпа", а "ніби"
  • не "капєц", а "лихо", "жах" или "лишенько"
  • не "пака", а "бувай"
  • не "карочє", а "словом" или "одним словом"
  • не "вопщєм", а "отож"
  • не "фігушки", а "дзуськи"
  • не "нільзя", а "зась"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно называть школьный праздник на украинском: "останній дзвоник" или "дзвінок"

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#Украинский язык #На украинском #Говорим на украинском