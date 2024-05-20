Останній дзвоник или дзвінок? Как правильно называть этот школьный праздник на украинском

Разницу легко запомнить, если знать толкование слов

Уже совсем скоро в школах Украины закончится учебный год. Но не все знают, как правильно называть этот праздник "останній дзвоник" или "останній дзвінок".

Языковеды портала "Движение "За язык"" дали содержательное объяснение. Так правильным вариантом будет именно "дзвінок".

Дело в том, что "дзвоник" — название самого устройства, издающего звук. Например, Григорий Квитка-Основьяненко писал: "Коні помчали, дзвоники задзвеніли".

А вот слово "дзвінок" означает название самого процесса звона, то есть непрерывного действия от электрического или механического прибора. Например, Микола натиснув на дзвоник, але дзвінка у квартирі не почули. Или еще такой пример — Дзвоник вийшов з ладу, тому школярі не почули дзвінка.

В то время как церковные колокола не могут выдавать дзвінок. Они многоголосы, поэтому их звук – это дзвін или передзвін.

Следовательно, правильно говорить именно "останній дзвінок" или "свято останнього дзвінка".

Напомним, что мы также рассказывали, как правильно и благозвучно прощаться на украинском языке. В частности, выделили три типа прощаний, о которых рассказывают языковеды в своих работах.

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