Більше жодних "блін", "капєц", та "карочє": чим у розмовній українській замінити суржик
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Ці слова допоможуть позбутися осоружної кальки
Всі мовознавці в один голос стверджують, що від слів-паразитів варто позбуватися, щоб мовлення було чистим та гарним. Але ж у реальному житті так складно обійтися без влучного слівця.
Як би ми не старалися і не намагалися, та слова-паразити вигулькують в мові кожного, від волоцюги на вулиці до гендиректора великої компанії. Що дійсно потрібно робити, так це позбуватися суржикових слів-паразитів, а натомість привчити себе використовувати українські відповідники.
"Телеграф" зробив добірку влучних слів, які допоможуть позбутися осоружної кальки з російської мови.
- не "блін", а "трясця"
- не "канєшно", а "звісно"
- не "кстаті", а "до речі"
- не "тіпа", а "ніби"
- не "капєц", а "лихо", "жах" або "лишенько"
- не "пака", а "бувай"
- не "карочє", а "словом" або "одним словом"
- не "вопщєм", а "отож"
- не "фігушки", а "дзуськи"
- не "нільзя", а "зась"
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