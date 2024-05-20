Більше жодних "блін", "капєц", та "карочє": чим у розмовній українській замінити суржик

Ці слова допоможуть позбутися осоружної кальки

Всі мовознавці в один голос стверджують, що від слів-паразитів варто позбуватися, щоб мовлення було чистим та гарним. Але ж у реальному житті так складно обійтися без влучного слівця.

Як би ми не старалися і не намагалися, та слова-паразити вигулькують в мові кожного, від волоцюги на вулиці до гендиректора великої компанії. Що дійсно потрібно робити, так це позбуватися суржикових слів-паразитів, а натомість привчити себе використовувати українські відповідники.

"Телеграф" зробив добірку влучних слів, які допоможуть позбутися осоружної кальки з російської мови.

не "блін", а "трясця"

не "канєшно", а "звісно"

не "кстаті", а "до речі"

не "тіпа", а "ніби"

не "капєц", а "лихо", "жах" або "лишенько"

не "пака", а "бувай"

не "карочє", а "словом" або "одним словом"

не "вопщєм", а "отож"

не "фігушки", а "дзуськи"

не "нільзя", а "зась"

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