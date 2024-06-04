Ледащиця, шалапут и не только: десять украинских слов, которыми можно назвать ленивого человека

Некоторые из них вы слышали, а некоторые — удивят

Недавно мы разбирали, как на украинском называть "душнилу", а сейчас выясним интересные синонимы к слову "лентяй". В украинском языке соответствий и разных вариантов множество.

Некоторые из них вы точно слышали или встречали в литературных произведениях. Поэтому "Телеграф" сделал подборку из 10 слов, которыми можно назвать лентяя.

Заметим, что лентяями называют людей, которые ничего не делают и пытаются избегать выполнения возложенных на них обязанностей или задач.

Синонимы, которыми можно заменить слово "лентяй":

гультяй — "Громче распевал свое "гей-гоп", молодо выкручивался в седле молодой беспечный гультяй" (П. Загребельный, "Чудо").

ледачий — "А тут Збруч — узенький ручеек, что на дне его едва журчит мирная и ледача водичка" (М. Кулик, "Записки консула").

ледащиця – в основном так называют женщин. "Вот девка, вот золото, вот ледащиця!" (М. Вовчок, "Ледащица").

ледащо — "Какое ледащо, и то грубит!" (М. Вовчок, "Ледащица").

лежебока — "Ну ничего, маленькая лежебока, наслаждайся спокойствием" (Н. Гербиш, "Художница").

лежень — "Тот открыл один глаз, хотел разозлиться, но так уж ленив, что и сердиться ленился, сказано — лежень" (В. Бережной, "Демьянко Деревянко").

лінивий — "Был здесь себе в нашем селе Иван, парень здоровый и красивый, но такой лінивий, такой лінивий, что пусть бог защищает" (Иван Франко, "Без труда").

лінюх — "Так и прозвали его Иван Линюх" (Иван Франко, "Без труда").

нероба — "Говорят: что мешает капиталисту, — нероба" (Иван Франко, "Борислав смеется").

шалапут – легкомысленный, непутевой человек. "Отстань, чумак, отстань, ворчу, отстань, шалапут!" (С. Руданский Соч., 1959, 291).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как теперь, по новым правилам правописания, правильно писать слова "вы" и "ваш" на украинском — с маленькой или большой букв.