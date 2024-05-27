"Масло масляне" или "вільна вакансія": как в украинском языке избежать так называемых плеоназмов
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Плеоназмы только добавляют лишние слова
Многие украинцы после начала полномасштабного вторжения России в Украину начали общаться на украинском языке. Иногда, за неимением знаний и опыта, многие в своей повседневной речи используют так называемые плеоназмы — то есть употребляют вместе два одинаковых по значению слова.
Телеграф сделал подборку наиболее распространенных плеоназмов в украинском языке. Ознакомьтесь, чтобы больше не совершать лексических ошибок, вроде "масла масляного".
- Більш новіший → Новіший
Плеоназм: "Більш новіший" содержит две сравнительные степени, поэтому правильно: "Новіший".
- Вільна вакансія → Вакансія
Плеоназм: "Вільна вакансія" уже означает "свободная должность", а значит правильно: "Вакансія".
- Внутрішній інтер'єр → Інтер'єр
Плеоназм: "Внутрішній інтер'єр" уже означает "внутреннее оформление" Правильно: "Інтер'єр".
- Головний акцент → Акцент
Плеоназм: "Головний акцент" уже означает "основное ударение". Правильно просто "акцент".
- Знову повторити → Повторити
Плеоназм: "Знову повторити" уже означает "сделать снова" Правильно просто "повторити".
- Основний базис → Базис
Плеоназм: "Основний базис" уже означает "основу". Правильно: "Базис".
- Особистий власний → Власний або Особистий
Плеоназм: Оба слова означают "що належить певній особі". Правильно: "Власний" или "Особистий".
- Пам'ятний сувенір → Сувенір
Плеоназм: "Сувенір" уже имеет значение "вещь на память". Правильно: "Сувенір".
- Перша прем'єра → Прем'єра
Плеоназм: "Прем'єра" уже означает первый показ. Правильно: "Прем'єра".
- План на майбутнє → План
Плеоназм: "План" уже предполагает "будущие действия". Правильно: "План".
- Підняти вгору → Підняти
Плеоназм: "Підняти" уже означает "переместить вверх". Правильно: "Підняти".
- Повна монополія → Монополія
Плеоназм: "Монополія" уже означает "полное владение". Правильно: "Монополія".
- Спільна співпраця → Співпраця
Плеоназм: "Співпраця" уже означает совместную деятельность. Правильно: "Співпраця".
- Тимчасовий феномен → Феномен
Плеоназм: "Феномен" может быть как временным, так и постоянным. Правильно: "Феномен".
Эти примеры помогут вам избегать лишних слов в речи, делая ваш язык более точным и сжатым. Помните, плеоназмы добавляют лишние слова, не несущие дополнительной смысловой нагрузки. Их использование лишь искажает язык, придавая ему чрезмерную напыщенность или ненужную сложность.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно писать на украинском языке "священник". Недавно закончился пятилетний переход к новому правописанию, и некоторые нормы изменились.