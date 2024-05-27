"Масло масляне" или "вільна вакансія": как в украинском языке избежать так называемых плеоназмов

Плеоназмы только добавляют лишние слова

Многие украинцы после начала полномасштабного вторжения России в Украину начали общаться на украинском языке. Иногда, за неимением знаний и опыта, многие в своей повседневной речи используют так называемые плеоназмы — то есть употребляют вместе два одинаковых по значению слова.

Телеграф сделал подборку наиболее распространенных плеоназмов в украинском языке. Ознакомьтесь, чтобы больше не совершать лексических ошибок, вроде "масла масляного".

Більш новіший → Новіший

Плеоназм: "Більш новіший" содержит две сравнительные степени, поэтому правильно: "Новіший".

Вільна вакансія → Вакансія

Плеоназм: "Вільна вакансія" уже означает "свободная должность", а значит правильно: "Вакансія".

Внутрішній інтер'єр → Інтер'єр

Плеоназм: "Внутрішній інтер'єр" уже означает "внутреннее оформление" Правильно: "Інтер'єр".

Головний акцент → Акцент

Плеоназм: "Головний акцент" уже означает "основное ударение". Правильно просто "акцент".

Знову повторити → Повторити

Плеоназм: "Знову повторити" уже означает "сделать снова" Правильно просто "повторити".

Основний базис → Базис

Плеоназм: "Основний базис" уже означает "основу". Правильно: "Базис".

Особистий власний → Власний або Особистий

Плеоназм: Оба слова означают "що належить певній особі". Правильно: "Власний" или "Особистий".

Пам'ятний сувенір → Сувенір

Плеоназм: "Сувенір" уже имеет значение "вещь на память". Правильно: "Сувенір".

Перша прем'єра → Прем'єра

Плеоназм: "Прем'єра" уже означает первый показ. Правильно: "Прем'єра".

План на майбутнє → План

Плеоназм: "План" уже предполагает "будущие действия". Правильно: "План".

Підняти вгору → Підняти

Плеоназм: "Підняти" уже означает "переместить вверх". Правильно: "Підняти".

Повна монополія → Монополія

Плеоназм: "Монополія" уже означает "полное владение". Правильно: "Монополія".

Спільна співпраця → Співпраця

Плеоназм: "Співпраця" уже означает совместную деятельность. Правильно: "Співпраця".

Тимчасовий феномен → Феномен

Плеоназм: "Феномен" может быть как временным, так и постоянным. Правильно: "Феномен".

Эти примеры помогут вам избегать лишних слов в речи, делая ваш язык более точным и сжатым. Помните, плеоназмы добавляют лишние слова, не несущие дополнительной смысловой нагрузки. Их использование лишь искажает язык, придавая ему чрезмерную напыщенность или ненужную сложность.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно писать на украинском языке "священник". Недавно закончился пятилетний переход к новому правописанию, и некоторые нормы изменились.