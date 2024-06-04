Ледащиця, шалапут і не тільки: десять українських слів, якими можна назвати ліниву людину

Деякі з них ви чули, а деякі — здивують

Нещодавно ми розбирали, як українською називати "душнілу", а зараз зʼясуємо цікаві синоніми до слова "ледар". В українській мові відповідників та різних варіантів безліч.

Деякі з них ви точно чули, або зустрічали у літературних творах. Тож "Телеграф" зробив підбірку з 10 слів, якими можна назвати ледаря.

Зауважимо, що ледарями називають людей, які нічого не роблять та намагаються уникати виконання покладених на них обовʼязків або завдань.

Синоніми, якими можна замінити слово "ледар":

гультяй — "Гучніше виспівував своє "гей-гоп", молодо викручувався в сідлі молодий безжурний гультяй"(П. Загребельний, "Диво").

ледачий — "А тут Збруч — вузенький рівчачок, що на дні його ледве дзюркоче мирна й ледача водичка". (М. Кулик, "Записки консула").

ледащиця – здебільшого так називають жінок. "От дівка, от золото, от ледащиця!" (М. Вовчок, "Ледащиця").

ледащо — "Яке ледащо, та й те грубить!" (М. Вовчок, "Ледащиця").

лежебока — "Ну нічого, маленька лежебоко, насолоджуйся спокоєм" (Н. Гербіш, "Художниця").

лежень — "Той розплющив одне око, хотів розсердитись, але так уже розледачів, що й сердитись лінувався, сказано – лежень" (В. Бережний, "Дем’янко Дерев’янко").

лінивий — "Був тут собі в нашім селі Іван, парубчак здоровий і вродливий, але такий лінивий, такий лінивий, що нехай бог боронить" (Іван Франко, "Без праці").

лінюх — "Так і прозвали його Іван Лінюх" (Іван Франко, "Без праці").

нероба — "Говорять: що хибує капіталістові , – нероба" (Іван Франко, "Борислав сміється").

шалапут – легковажна, непутяща людина. "Відчепися, чумаче, відчепися, бурлаче, відчепись, шалапуте!" (С. Руданський Тв., 1959, 291).

Раніше "Телеграф" розповідав, як тепер, за новим правописом, правильно писати слова "ви" та "ваш" — з маленької чи великої літер.