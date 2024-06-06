Почему все забыли это древнее слово? Как сказать "дедлайн" на украинском

Собрали сразу 7 вариантов, и среди них есть очень интересные

Украинский язык невероятно древний и богатый, однако много десятилетий он ущемлялся, из-за чего были утрачены многие колоритные словечки и высказывания. К примеру, прочно укоренилось заимствованное слово "дедлайн", которое можно красиво заменить и аутентичными словами.

Слово "дедлайн" пришло в украинский язык от английского "deadline" (прямо переводится как "мертвая линия") и широко используется в современном мире для обозначения крайнего срока выполнения какой-либо задачи. Оно уже так укоренилось, что встречается в Большом толковом словаре современного украинского языка.

Однако для обозначения того же самого понятия есть такое устаревшее украинское слово как "реченець" (ударение на конец). "Почему забыли про это давнее украинское слово?", — спрашивают украинцы на портале "Словотвір".

В предложении его можно использовать следующим образом:

Надійшов реченець виїзду до війська.

Реченець умовленої сплати вже минув.

Буває, наприклад, і так, що хтось позичить кому гроші, а той не має заплатити чим на реченець, от і продають землю…

Но поскольку слово "реченець" считается устаревшим, предложим также и несколько более современных вариантов для обозначения понятия "дедлайн" на украинском языке: "кінцевий термін", "крайняк", "часоріз", "крайчас"/"крайдата", "строк".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда по новым правилам украинского правописания нужно писать "Вы" с большой, а когда "вы" с маленькой.