Два украинских варианта вместо одного русского: как метко перевести "смущает"

Украинский язык предлагает несколько точных вариантов перевода

В своем стремлении усовершенствовать владение украинским языком мы часто сталкиваемся с необходимостью заменить привычные русские выражения и слова их украинскими аналогами. Одним из таких случаев является поиск альтернативы слову "смущает".

"Телеграф" решил рассказать своим читателям, как следует перевести это слово. Украинский язык предлагает несколько точных вариантов, которые не только передают нужный смысл, но и обогащают нашу речь.

Да, это слово можно перевести как "бентежить" или "ніяковіє" на украинском языке.

Например:

"Це питання мене бентежить"

"Вона ніяковіє, коли говорить публічно".

Слово "бентежить" лучше употреблять, когда что-то беспокоит, тревожит или вызывает беспокойство. Или когда речь идет о ситуациях, мнениях или явлениях.

"Мене бентежить ця новина."

"Його бентежить невизначеність ситуації."

Слово "ніяковіє" используется, когда человек испытывает стыд, неудобство или смущение.

"Вона ніяковіє, коли треба виступати перед великою аудиторією."

"Хлопець ніяковів, розмовляючи з дівчиною, яка йому подобається."

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