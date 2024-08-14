Укр

Не "виздоровлюй". Как правило пожелать человеку выздоровления на украинском

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Сгенерировано ИИ ("Телеграф") Новость обновлена 14 августа 2024, 10:05

Есть одно правило, которое следует запомнить каждому

Желая человеку скорейшего выздоровления в украинском языке мы никогда не используем "виздоровлюй". Это ошибка и такого слова попросту не существует.

"Телеграф" рассказывает, что правильно говорить в таком случае, чтобы это звучало грамотно. На самом деле, есть большое количество вариантов, которыми можно пожелать своему собеседнику выздоровления, однако по привычке многие используют ужасную кальку с русского языка — "выздоровлюй".

Следует запомнить, что в такой ситуации правильным будет сказать "одужуй". Или же можно сказать "бажаю найшвидшого одужання", "відновлюйся добре і швидко одужуй".

  • Одужуй, брат, скоріше; гулять підемо до річки, а то і я вже занудився, сидячи в хаті (Панас Мирний, "Лихі люди", 1875).

Вместе "одужувати" можно сказать следующие слова и словосочетания:

  • ставати на ноги;
  • оклигувати;
  • очунювати;
  • вичунювати;
  • вичухуватися;
  • повертати до здоров'я.

Следует добавить, что инфинитив "не хворіти" означает профилактическое понятие, а "одужання" — это восстановление после перенесенного заболевания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно пожелать спокойной ночи на украинском языке.

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