Солодка українська: чим замінити русизми "канфети" та "печення"
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Багато українців досі вживають жахливі кальки "канфети" та "печення"
"Дайте, будь ласка, кілограм канфет і пачку печення" — ця фраза змушує здригнутися кожного, хто любить чисту українську мову. Ми звикли називати улюблені солодощі русизмами, навіть не підозрюючи, що українська мова має власну багату колекцію "смачних" слів.
А тим часом наші предки мали справжню скарбницю назв для різноманітних солодощів. "Телеграф" розшукав найцікавіші з них.
Забуті назви солодощів
Ще сто років тому у Львові та інших містах України були популярні "цукерні" — місця, де виготовляли та продавали солодощі. До речі, слово "цукерня" зараз активно повертається до вжитку — такі заклади знову з'являються в українських містах. Тож і "канфета" українською буде цукерка. Це кондитерський виріб, який виготовлений з цукру або шоколаду. Утворилося від слова "цукор" нім. "zucker".
Замість "канфет" маємо цікавий вибір назв:
- цукерки (найпоширеніша назва),
- льодяники (для карамельок),
- шоколадки (для шоколадних цукерок).
А знаєте, що наші бабусі ніколи не казали "печення"? Натомість вони використовували такі смачні слова:
- печиво (загальна назва),
- тістечка (для ніжної випічки),
- коржики (печиво переважно у формі кружечків),
- марципани (для солодощів з мигдалевої маси),
- пундики (традиційне українське печиво),
- вергуни (хрустке печиво, смажене в олії),
- медяники (коржики з додаванням меду).
А ще є тортики, рогалики, пампушки, пряники, струдлі. Кожна з цих назв має свою історію та особливе місце в нашій мові.
Як правильно сказати в магазині чи кафе
Приклади правильного формулювання:
- "Загорніть, будь ласка, 200 грамів цукерок",
- "Дайте, будь ласка, пачку печива",
- "Підкажіть, які у вас є тістечка",
- "Скільки коштує коробка шоколадних цукерок?".
Українська мова надзвичайно багата на назви солодощів, тож не варто засмічувати її русизмами. Використовуючи питомо українські слова, ми не лише говоримо правильно, але й зберігаємо культурну спадщину нашого народу.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "газировка" українською. Маємо цікавий відповідник.