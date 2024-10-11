Солодка українська: чим замінити русизми "канфети" та "печення"

Багато українців досі вживають жахливі кальки "канфети" та "печення"

"Дайте, будь ласка, кілограм канфет і пачку печення" — ця фраза змушує здригнутися кожного, хто любить чисту українську мову. Ми звикли називати улюблені солодощі русизмами, навіть не підозрюючи, що українська мова має власну багату колекцію "смачних" слів.

А тим часом наші предки мали справжню скарбницю назв для різноманітних солодощів. "Телеграф" розшукав найцікавіші з них.

Забуті назви солодощів

Ще сто років тому у Львові та інших містах України були популярні "цукерні" — місця, де виготовляли та продавали солодощі. До речі, слово "цукерня" зараз активно повертається до вжитку — такі заклади знову з'являються в українських містах. Тож і "канфета" українською буде цукерка. Це кондитерський виріб, який виготовлений з цукру або шоколаду. Утворилося від слова "цукор" нім. "zucker".

Замість "канфет" маємо цікавий вибір назв:

цукерки (найпоширеніша назва),

льодяники (для карамельок),

шоколадки (для шоколадних цукерок).

А знаєте, що наші бабусі ніколи не казали "печення"? Натомість вони використовували такі смачні слова:

печиво (загальна назва),

тістечка (для ніжної випічки),

коржики (печиво переважно у формі кружечків),

марципани (для солодощів з мигдалевої маси),

пундики (традиційне українське печиво),

вергуни (хрустке печиво, смажене в олії),

медяники (коржики з додаванням меду).

А ще є тортики, рогалики, пампушки, пряники, струдлі. Кожна з цих назв має свою історію та особливе місце в нашій мові.

Як правильно сказати в магазині чи кафе

Приклади правильного формулювання:

"Загорніть, будь ласка, 200 грамів цукерок",

"Дайте, будь ласка, пачку печива",

"Підкажіть, які у вас є тістечка",

"Скільки коштує коробка шоколадних цукерок?".

Українська мова надзвичайно багата на назви солодощів, тож не варто засмічувати її русизмами. Використовуючи питомо українські слова, ми не лише говоримо правильно, але й зберігаємо культурну спадщину нашого народу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "газировка" українською. Маємо цікавий відповідник.