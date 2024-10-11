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Солодка українська: чим замінити русизми "канфети" та "печення"

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
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Автор
Українські смаколики
Українські смаколики. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Багато українців досі вживають жахливі кальки "канфети" та "печення"

"Дайте, будь ласка, кілограм канфет і пачку печення" — ця фраза змушує здригнутися кожного, хто любить чисту українську мову. Ми звикли називати улюблені солодощі русизмами, навіть не підозрюючи, що українська мова має власну багату колекцію "смачних" слів.

А тим часом наші предки мали справжню скарбницю назв для різноманітних солодощів. "Телеграф" розшукав найцікавіші з них.

Забуті назви солодощів

Ще сто років тому у Львові та інших містах України були популярні "цукерні" — місця, де виготовляли та продавали солодощі. До речі, слово "цукерня" зараз активно повертається до вжитку — такі заклади знову з'являються в українських містах. Тож і "канфета" українською буде цукерка. Це кондитерський виріб, який виготовлений з цукру або шоколаду. Утворилося від слова "цукор" нім. "zucker".

Замість "канфет" маємо цікавий вибір назв:

  • цукерки (найпоширеніша назва),
  • льодяники (для карамельок),
  • шоколадки (для шоколадних цукерок).

А знаєте, що наші бабусі ніколи не казали "печення"? Натомість вони використовували такі смачні слова:

  • печиво (загальна назва),
  • тістечка (для ніжної випічки),
  • коржики (печиво переважно у формі кружечків),
  • марципани (для солодощів з мигдалевої маси),
  • пундики (традиційне українське печиво),
  • вергуни (хрустке печиво, смажене в олії),
  • медяники (коржики з додаванням меду).

А ще є тортики, рогалики, пампушки, пряники, струдлі. Кожна з цих назв має свою історію та особливе місце в нашій мові.

Як правильно сказати в магазині чи кафе

Приклади правильного формулювання:

  • "Загорніть, будь ласка, 200 грамів цукерок",
  • "Дайте, будь ласка, пачку печива",
  • "Підкажіть, які у вас є тістечка",
  • "Скільки коштує коробка шоколадних цукерок?".

Українська мова надзвичайно багата на назви солодощів, тож не варто засмічувати її русизмами. Використовуючи питомо українські слова, ми не лише говоримо правильно, але й зберігаємо культурну спадщину нашого народу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "газировка" українською. Маємо цікавий відповідник.

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#Українська мова #Правила #Мова