Кто такие "фіцька" и "фіфак"? Объясняем редкие украинские словечки

Такими словами можно цензурно оскорбить человека

В 2024 году наблюдается новый расцвет украинского языка, — ведь после многих лет угнетения русскоязычными он вновь набирает обороты. Возрос и интерес общества к редким и почти забытым словечкам.

В частности, таким словам как "фіцька" и "фіфак". Что они значат и как правильно их использовать в предложении, "Телеграф" расскажет ниже.

Слово "фіфак", — диалектизм, распространенный в западных областях Украины. Он используется для описания крутого, ловкого, дерзкого и хитрого человека, авантюриста.

Слово "фіцька" же согласно с трактованием словаря украинского языка Бориса Гринченко описывает легкомысленную молодую женщину или девушку. Точное происхождение слова на сегодня неизвестно, однако есть теория, что оно появилось как женская версия слова "фіфак", или же от слова "фіфа" (которое имеет более негативный оттенок).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что значат другие редкие украинские слова, такие как "хабаль", "хабалиця" и "хабалка", — на сегодня они почти забыты, однако от этого не менее интересны.

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