Украинские словечки для взрослых: кто такие "хабаль" и "хабалиця"
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Сейчас эти слова редко встречаются, — но заслуживают внимания
В последние годы украинский язык и культура как никогда популярны, с каждым днем все больше людей занимаются их популяризацией и изучением. В частности, многим сейчас очень интересны древние и почти забытые украинские словечки.
К примеру, не все знают такое слово как "хабальство" и производные от него. О них "Телеграф" расскажет ниже.
Словарь украинского языка Бориса Гринченко от 1924 года определяет целую серию однокоренных слов:
- хабальство, — кокетство, любовные связи;
- хабальний, — кокетливый, прелюбодейный;
- хабалка, хабалиця или хабальниця, — кокетка, замужняя женщина, любящая любовные приключения на стороне;
- хабаль, — любовник, развратник, ловелас.
Вот несколько примеров из литературы, как эти слова используются в предложении:
- Ти знаєш, що відколи я стала курвою, то до мене дзвонять у вікна всі хабалі, я тобі більше не жінка, такої жінки тобі не треба.
- Чоловік мав лиху жінку хабалицю, що знюхалася з паном.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как интересно можно перевести на украинский язык слова "топлес" и "нюдс", — украинцы придумали небанальные и аутентичные варианты перевода.