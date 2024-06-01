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Украинские словечки для взрослых: кто такие "хабаль" и "хабалиця"

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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А вы знали, что такое "хабальство" и "хабальний"?
А вы знали, что такое "хабальство" и "хабальний"?. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сейчас эти слова редко встречаются, — но заслуживают внимания

В последние годы украинский язык и культура как никогда популярны, с каждым днем все больше людей занимаются их популяризацией и изучением. В частности, многим сейчас очень интересны древние и почти забытые украинские словечки.

К примеру, не все знают такое слово как "хабальство" и производные от него. О них "Телеграф" расскажет ниже.

Словарь украинского языка Бориса Гринченко от 1924 года определяет целую серию однокоренных слов:

  • хабальство, — кокетство, любовные связи;
  • хабальний, — кокетливый, прелюбодейный;
  • хабалка, хабалиця или хабальниця, — кокетка, замужняя женщина, любящая любовные приключения на стороне;
  • хабаль, — любовник, развратник, ловелас.

Вот несколько примеров из литературы, как эти слова используются в предложении:

  • Ти знаєш, що відколи я стала курвою, то до мене дзвонять у вікна всі хабалі, я тобі більше не жінка, такої жінки тобі не треба.
  • Чоловік мав лиху жінку хабалицю, що знюхалася з паном.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как интересно можно перевести на украинский язык слова "топлес" и "нюдс", — украинцы придумали небанальные и аутентичные варианты перевода.

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#Украинский язык