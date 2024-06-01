Украинские словечки для взрослых: кто такие "хабаль" и "хабалиця"

Сейчас эти слова редко встречаются, — но заслуживают внимания

В последние годы украинский язык и культура как никогда популярны, с каждым днем все больше людей занимаются их популяризацией и изучением. В частности, многим сейчас очень интересны древние и почти забытые украинские словечки.

К примеру, не все знают такое слово как "хабальство" и производные от него. О них "Телеграф" расскажет ниже.

Словарь украинского языка Бориса Гринченко от 1924 года определяет целую серию однокоренных слов:

хабальство , — кокетство, любовные связи;

, — кокетство, любовные связи; хабальний , — кокетливый, прелюбодейный;

, — кокетливый, прелюбодейный; хабалка , хабалиця или хабальниця , — кокетка, замужняя женщина, любящая любовные приключения на стороне;

, или , — кокетка, замужняя женщина, любящая любовные приключения на стороне; хабаль, — любовник, развратник, ловелас.

Вот несколько примеров из литературы, как эти слова используются в предложении:

Ти знаєш, що відколи я стала курвою, то до мене дзвонять у вікна всі хабалі, я тобі більше не жінка, такої жінки тобі не треба.

Чоловік мав лиху жінку хабалицю, що знюхалася з паном.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как интересно можно перевести на украинский язык слова "топлес" и "нюдс", — украинцы придумали небанальные и аутентичные варианты перевода.