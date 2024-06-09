Хто такі "фіцька" та "фіфак"? Пояснюємо рідкісні українські слівця

Такими словами можна цензурно образити людину

У 2024 році спостерігається новий розквіт української мови, адже після багатьох років пригнічення російськомовними солов'їна мова знову підіймає голову. Зріс і інтерес суспільства до рідкісних і майже забутих слів.

Зокрема, до таких слів як "фіцька" та "фіфак". Що вони означають і як правильно їх використовувати у реченні, "Телеграф" розповість нижче.

Слово "фіфак" — діалектизм, поширений у західних областях України. Він використовується для опису крутого, спритного, зухвалого та хитрого чоловіка, авантюриста.

Слово "фіцька" ж згідно з трактуванням словника української мови Бориса Грінченка описує легковажну молоду жінку чи дівчину. Точне походження слова на сьогодні невідоме, проте є теорія, що воно з’явилося як жіноча версія слова "фіфак", або ж від слова "фіфа" (яке має негативніший відтінок).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означають інші рідкісні українські слова, такі як "хабаль", "хабалиця" та "хабалка", — на сьогодні вони майже забуті, проте від цього не менш цікаві.

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