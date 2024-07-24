Теперь вы будете говорить об интиме исключительно на украинском: уникальное слово для выражения своей симпатии

Вы раньше вряд ли слышали о нем

В украинском языке существуют разные выражения или слова для выражения симпатии. Все они считаются особенно поэтическим или характерным для украинской культуры.

Это может быть что-то вроде "припасти до серця", "закохатися по самі вуха", или, возможно, какое-то более специфическое региональное или поэтическое выражение. "Телеграф" решил рассказать читателям об уникальном украинском слове, которое встречается довольно редко.

Следует отметить, что более привычными для нас есть такие украинские слова, как "флірт", "залицяння" та "загравання". А вот об их синониме "люба́ти" мало кто слышал. Это слово еще можно толковать как "пестити".

"Люба́ти" связано с корнем "люб-", который встречается во многих славянских языках. Его редкое употребление может быть связано с региональными диалектами или архаичностью.

Такие редкие слова как "любати" помогают понять эволюцию языка и сохранить его богатство.

Таким образом, слово "любати" имеет романтичный или кроткий оттенок. Оно описывает действия, связанные с проявлением симпатии, нежности или заботы.

Ранее "Телеграф" рассказывал своим читателям, как правильно по-украински обращаться к сыну Назара.