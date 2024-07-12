Оставьте "Танечку" россиянам: как правильно обращаться к Татьяне на украинском

Не портите прекрасное имя русизмами!

В перечне наиболее распространенных женских имен в Украине есть Татьяна. Однако не каждый знает, что обращение "Танечка" русифицировано и его лучше оставить россиянам.

В украинском языке есть множество красивых и колоритных обращений. Детальнее в этом вопросе разобрался "Телеграф".

Что означает имя Татьяна

У этого имени есть несколько версий происхождения. Одна из них связывает образование популярного имени с Древней Грецией. В переводе Татьяна — "упорядочница", "основательница" или "повелительница".

Другая версия гласит, что это женская форма мужского имени Татиан. По этой версии, слово "Татьяна" имеет древнеримское происхождение.

Интересный факт, связанный с распространением этого имени: Татьяна является наиболее популярным женским именем в Украине. В общем рейтинге она занимает второе место. Популярнее Татьяны только мужское имя Александр.

Более одного миллиона 200 тысяч украинок являются носителями этого имени, о чем идет речь на портале "Рідні". Интересно, что оно менее распространено на западе страны.

На западе гораздо меньше женщин с этим именем, чем в других частях страны

Как правильно обращаться на украинском

"Танечку" оставьте россиянам. Вместо этого обращайтесь к Татьяне либо по полному имени, либо используя уменьшительные формы. В восклицательном падеже правильно обращаться так: "Татьяно".

У этого женского имени есть очень много ласково-уменьшительных форм. Вот публикуем наиболее распространенные:

Тетянка;

Танюся;

Тетяночка;

Туся;

Татуся;

Танюта;

Тата;

Таша.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о правильной форме имени Даниил. Очень часто украинцы используют его русифицированные варианты.