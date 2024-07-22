Как на украинском будет звучать отчество от имени Тимофей: проверьте, не допускаете ли вы ошибку

В образовании отчества на украинском языке часто допускаются ошибки

Недавно для украинцев изменили ряд правил правописания. Вместе с ними изменились и правила спряжения некоторых популярных имен. К примеру, далеко не все знают, как правильно образуются патронимы (другое название отчеств — ред.).

В частности, это касается мужского имени Тимофей. "Телеграф" рассказывает своим читателям, как на украинском правильно назвать дочь Тимофея по отчеству.

Важно запомнить, что есть только один верный вариант.

Отчество звучит правильно исключительно в таком варианте: "Тимофіївна" и "Тимофійович".

Среди распространенных ошибок: Тимофєєвна, Тімофіївна, Тимофієвна, Тимофєєвич,Тимофієвич. Однако, все єти вареанты неверны.

Тимофей — это греческое имя Τιμόθεος образованное от τιμάω ("уважать") + θεός ("Бог"). Украинские народные формы: "Тиміш", "Тимко", "Тимонько", "Тимочко", "Тимцьо", "Тимось", "Тимусь", "Тимуха", "Тимошко".

По данным портала "Рідні", в Украине проживает более 6 600 носителей имени Тимофей. Однако эта цифра на сегодняшний день может быть уже в разы больше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказал о том, как правильно назвать дочь Никиты по отчеству на украинском.