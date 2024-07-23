Ваши предки оставили след в истории Украины: какие фамилии на это указывают

Большинство из них вы точно слышали

Происхождение почти каждой украинской фамилии уникально и неповторимо, некоторые из них пошли от известных людей, которые оставили след в истории Украины, а некоторые - от умелых поваров.

Об этом говорится в работе Юлиана Редька "Современные украинские фамилии". Отмечается, что каждая фамилия имеет свою историю, которая может рассказать о том, был ли его носитель выдающейся личностью или активным участником исторических событий.

Украинские родовые имена, указывающие на принадлежность к князьям или великим воинам, довольно распространены. Однако есть среди них и произошедшие от скромных представителей местных властей, таких как старосты и писцы.

Фамилии, которые оставили след в прошлом.

Могила;

Войт;

Волинець;

Косаківський;

Хоткевич;

Войтенко;

Чернецький;

Боярчук;

Чорторийський;

Війт;

Писар;

Ружинський;

Великий;

Старостюк;

Любомирський;

Віщий;

Нимерович;

Мудрий;

Писарчук;

Солтис;

Виговський;

Писаренко;

Старостенко;

Заславський;

Вишневецький.

Именно эти родовые имена отразили многогранность украинской истории и общества, раскрывая богатство культурного и социального опыта прошлых поколений.

Напомним, что в Украине также есть фамилии, которые образовались еще во времена язычества. Большинство из них происходит от названий богов и духов тех времен.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии давали украинцам из рода гадалок и знахарей.