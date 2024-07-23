Ваши предки оставили след в истории Украины: какие фамилии на это указывают
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Большинство из них вы точно слышали
Происхождение почти каждой украинской фамилии уникально и неповторимо, некоторые из них пошли от известных людей, которые оставили след в истории Украины, а некоторые - от умелых поваров.
Об этом говорится в работе Юлиана Редька "Современные украинские фамилии". Отмечается, что каждая фамилия имеет свою историю, которая может рассказать о том, был ли его носитель выдающейся личностью или активным участником исторических событий.
Украинские родовые имена, указывающие на принадлежность к князьям или великим воинам, довольно распространены. Однако есть среди них и произошедшие от скромных представителей местных властей, таких как старосты и писцы.
Фамилии, которые оставили след в прошлом.
- Могила;
- Войт;
- Волинець;
- Косаківський;
- Хоткевич;
- Войтенко;
- Чернецький;
- Боярчук;
- Чорторийський;
- Війт;
- Писар;
- Ружинський;
- Великий;
- Старостюк;
- Любомирський;
- Віщий;
- Нимерович;
- Мудрий;
- Писарчук;
- Солтис;
- Виговський;
- Писаренко;
- Старостенко;
- Заславський;
- Вишневецький.
Именно эти родовые имена отразили многогранность украинской истории и общества, раскрывая богатство культурного и социального опыта прошлых поколений.
Напомним, что в Украине также есть фамилии, которые образовались еще во времена язычества. Большинство из них происходит от названий богов и духов тех времен.
Ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии давали украинцам из рода гадалок и знахарей.