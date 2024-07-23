Укр

Ваши предки оставили след в истории Украины: какие фамилии на это указывают

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Иллюстрация с книгой Новость обновлена 23 июля 2024, 16:01
Иллюстрация с книгой. Фото Facebook.com

Большинство из них вы точно слышали

Происхождение почти каждой украинской фамилии уникально и неповторимо, некоторые из них пошли от известных людей, которые оставили след в истории Украины, а некоторые - от умелых поваров.

Об этом говорится в работе Юлиана Редька "Современные украинские фамилии". Отмечается, что каждая фамилия имеет свою историю, которая может рассказать о том, был ли его носитель выдающейся личностью или активным участником исторических событий.

Украинские родовые имена, указывающие на принадлежность к князьям или великим воинам, довольно распространены. Однако есть среди них и произошедшие от скромных представителей местных властей, таких как старосты и писцы.

Фамилии, которые оставили след в прошлом.

  • Могила;
  • Войт;
  • Волинець;
  • Косаківський;
  • Хоткевич;
  • Войтенко;
  • Чернецький;
  • Боярчук;
  • Чорторийський;
  • Війт;
  • Писар;
  • Ружинський;
  • Великий;
  • Старостюк;
  • Любомирський;
  • Віщий;
  • Нимерович;
  • Мудрий;
  • Писарчук;
  • Солтис;
  • Виговський;
  • Писаренко;
  • Старостенко;
  • Заславський;
  • Вишневецький.

Именно эти родовые имена отразили многогранность украинской истории и общества, раскрывая богатство культурного и социального опыта прошлых поколений.

Напомним, что в Украине также есть фамилии, которые образовались еще во времена язычества. Большинство из них происходит от названий богов и духов тех времен.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии давали украинцам из рода гадалок и знахарей.

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