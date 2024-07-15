"Дашка" ― это у россиян: как обращаться к Дарине на украинском

Многие совершают недопустимую ошибку

Имя Дарина является одним из самых загадочных женских имен, потому что не каждый знает, что оно означает и как правильно обращаться на украинском к его носительницам. Но важно запомнить, что оно не имеет ничего общего с "Дашкой".

Эта форма употребляется у россиян и о ней украинцам лучше забыть. "Телеграф" разобрался, как правильно обращаться к девушкам и женщинам с именем Дарина.

Что означает имя Дарина и как обращаться на украинском правильно

Это давнее женское имя славянского происхождения. Дословный перевод звучит так: "Дарована Богом". Иногда его еще переводят как "подарок", потому что имя Дарина очень похоже на болгарское слово "дарен".

По данным портала "Рідні", в Украине проживает 8818 девушек и женщин с этим прекрасным именем. Интересно, что больше всего Дарин проживает в Глубокском районе Черновицкой области, Куйбышевском районе Запорожской области, Романовском районе Житомирской области и в Киеве.

Распространение имени Дарина

Чтобы правильно обратиться к Дарине, следует использовать удельные украинские ласковые формы из перечня:

Дара;

Дана;

Даруся;

Даринка;

Дарийка;

Дарця;

Дарка;

Даронька;

Дарочка;

Даруня;

Дарусенька;

Дарусечка;

Даруненька;

Дарунечка;

Дарусик.

Отметим, что одной из форм имени Дарина является Одарка. Поэтому девушек и женщин с этим именем также можно называть Одарочка или Одарочка.

"Дарина" и "Дарья" это одно или разные имена

Дарину называть Дашей нельзя, хотя многие украинцы совершают эту недопустимую ошибку. На самом деле эта уменьшительная форма корректна имени Дарья.

Это церковное имя древнегреческого происхождения. Оно произошло от мужского имени Дарий. В переводе ― "удерживающий добро".

Отметим, что имя Дарья более распространено, чем Дарина. Его носят 43 765 украинки, о чем свидетельствуют данные портала "Рідні".

Таким образом, Дарина и Дарья являются разными именами. У них разное происхождение и значение. Поэтому Дашами, а тем более Дашками называть Дарину не стоит.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно обращаться к Данилу. Ошибки встречаются даже в паспортах.