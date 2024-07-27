Хватит "приносити вибачення": языковед рассказал, как правильно извиняться на украинском

На самом деле эту распространенную фразу употреблять нельзя

Многие украинцы отказываются в обиходе от русского языка и переходят на украинский. Однако часто они не знают, как правильно употреблять украинские слова. В частости можно среди украинцев услышать фразу "приношу вибачення". Она употребляется в случае, когда человек чувствует свою вину и хочет извиниться перед кем то. Однако эта фраза неверна.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в новом уроке объяснил, почему так нельзя говорить. "Приношу вибачення" можно заменить другими фразами.

"Не раз слышу, как говорят "ми приносимо свої вибачення". Куда вы их приносите? Никто никуда "вибачення" не носит и не приносит. Носят маленького ребенка на руках, или носят джинсы или рубашку. А "вибачення" просят. Итак, мы не "приносимо свої вибачення", а "просимо вибачення", – рассказал Александр Авраменко.

Это не единственная ситуация неправильного употребления слова "носити". Языковед привел еще несколько примеров.

"Кстати, такую же проблему с вот этим "носить" имеем в выражениях вроде "Вулиця носить ім’я Івана Франка" или "Наша школа носить ім’я Лесі Українки". Нет, не "носить", не "заносить" и не "приносить". Правильно сказать "Вулицю названо на честь Івана Франка" или еще проще "вулиця Лесі Українки", – добавил он.

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