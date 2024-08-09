Замените кальку с русского: есть два варианта сказать "с прошедшим" на украинском

В украинском языке слово "с прошедшим" очень режет слух

Из-за войны, развязанной Россией, многие украинцы осознанно отказались от русского языка и перешли на государственный, поддерживая свою культуру и идентичность. Однако в процессе этого перехода нередко возникает вопрос: как правильно перевести определенные слова, чтобы сохранить их смысл.

На портале Santmat рассказали, как на украинском языке правильно сказать "с прошедшим", например, если хотите поздравить человека с прошедшим праздником. Оказывается, можно использовать два варианта.

Как на украинском правильно сказать "с прошедшим"

Часто мы используем слово "прошедший," когда хотим поздравить кого-то с недавним событием или отметить недавно завершившийся период. Оно стало привычным в повседневной речи, но режет слух в украинском языке. Чтобы заменить кальку с русского, можно воспользоваться двумя вариантами:

"Вітаю тебе з днем народження, що минуло!"

"Вітаю тебе з минулим днем народження!"

Слово "прошедший" в украинском языке имеет несколько значений и зависит от контекста. Если вы говорите о прошлом или о событии, которое прошло, то можно использовать "минулий". Если в предложении идет речь об анализе действий, тогда корректней будет использовать "який/що пройшов".

Раньше мы рассказывали, как правильно здороваться на украинском. Всем известное "доброе утро" на самом деле является типичной ошибкой.