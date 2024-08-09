Замініть кальку з російської: є два варіанти сказати "з прошедшим" українською

В українській мові слово "з прошедшим" дуже ріже слух

Через війну, розв’язану Росією, багато українців усвідомлено відмовилися від російської мови й перейшли на державну, підтримуючи свою культуру та ідентичність. Однак у процесі цього переходу нерідко виникає питання: як правильно перекласти певні слова, щоб зберегти їхній зміст.

На порталі Santmat розповіли, як українською мовою правильно сказати "з прошедшим", наприклад, якщо хочете привітати людину з минулим святом. Виявляється, можна використати два варіанти.

Як українською правильно сказати "з прошедшим"

Часто ми використовуємо слово "прошедший" коли хочемо привітати когось з нещодавньою подією або відзначити період, що нещодавно завершився. Воно стало звичним у повсякденному мовленні, але в українській мові дуже ріже слух. Щоб замінити кальку з російської, можна скористатися двома варіантами:

"Вітаю тебе з днем народження, що минуло!"

"Вітаю тебе з минулим днем народження!"

Слово "прошедший" українською мовою має кілька значень і залежить від контексту. Якщо ви говорите про минуле або про подію, яка пройшла, то можна використовувати "минулий". Якщо у реченні йдеться про аналіз дій, тоді коректніше буде використовувати "який/що пройшов ".

Раніше ми розповідали, як правильно вітатися українською мовою. Усім відоме "доброго ранку" насправді є типовою помилкою.