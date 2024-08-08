Никаких "женщина" и "молодой мужчина": как правильно обращаться к незнакомым людям на украинском

Избегайте русизмов

С началом войны в Украине, которую развернула Россия, граждане начали массово переходить на украинский. Однако многие не знают, как правильно обращаться к незнакомцам и используют русские слова. Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно здороваться на украинском, а теперь делимся, чем заменить "женщина", "мужчина" и "молодой человек".

Да, в украинском языке существуют красивые формы обращений, которые, к сожалению, мало кто использует. Мы вместе с nv.ua рассказываем, как правильно обращаться к незнакомцам.

Как правильно обращаться к незнакомцам на украинском

Конечно, в Украине можно использовать обращение гражданина или гражданки, однако есть и другие красивые формы обращений. К примеру:

шановний / шановна;

пане / пані;

шановний пане, шановна пані, шановні панове;

пані та панове;

добродію / добродійко;

дівчино/ юначе.

Отметим, что обращение в форме "женщина", "мужчина", "молодой человек" — это не только русизмы, но и они звучат свысока и не вежливо. Украинский язык богат вежливыми формами обращений, которые подчеркивают уважительное отношение к собеседнику, поэтому следует использовать правильные формы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно — "ставить" или "задавать" вопросы на украинском языке. У этих слов разные смыслы, поэтому следует их различать, чтобы не допускать ошибок в своем языке.