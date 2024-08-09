Не "занимайтесь любовью", чернобровые: как правильно говорить о любви на украинском
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"Кохатися" – это не только об интимных отношениях
В повседневной речи мы часто сталкиваемся с кальками из русского языка, которые могут искажать истинное значение слов. Одним из таких примеров является употребление термина "заниматься любовью".
Стоит отметить, что в украинском языке для этого есть более естественное и благозвучное слово — "кохатися". Оно часто встречается в произведениях классиков, придавая текстам особую лиричность и эмоциональность.
Что означает слово "кохатися"
В наиболее распространенном смысле "кохатися" означает "заниматься сексом", "иметь интимные отношения". "Кохатися" также может означать "любить друг друга", "быть влюбленными". В переносном смысле "кохатися" употребляют для выражения сильного восхищения или любви к чему-то.
А вот слово "заниматься" в украинском языке имеет другое основополагающее значение. Это – загораться, воспламеняться, начинать светиться.
Для разнообразия речи следует заменять глагол "заниматься", особенно когда речь идет об увлечении, интересе или работе над чем-то, на соответствующие синонимы. Вот несколько вариантов:
- Работать: "он работает над новым проектом" (вместо "занимается новым проектом").
- Учиться: "она учится музыке" (вместо "занимается музыкой").
- Делать: "что ты делаешь в свободное время?" (вместо "чем занимаешься").
- Браться: "он взялся за ремонт дома" (вместо "занялся ремонтом").
- Возиться: "бабушка возится на огороде" (вместо "занимается огородом").
Выбор конкретного слова зависит от контекста и оттенка значения, которые вы хотите передать. Однако в украинском языке правильнее говорить "кохатися", чем "заниматься любовью". Это слово подчеркивает глубину чувств, эмоциональную связь и важность взаимопонимания в отношениях.
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