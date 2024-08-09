Не "занимайтесь любовью", чернобровые: как правильно говорить о любви на украинском

"Кохатися" – это не только об интимных отношениях

В повседневной речи мы часто сталкиваемся с кальками из русского языка, которые могут искажать истинное значение слов. Одним из таких примеров является употребление термина "заниматься любовью".

Стоит отметить, что в украинском языке для этого есть более естественное и благозвучное слово — "кохатися". Оно часто встречается в произведениях классиков, придавая текстам особую лиричность и эмоциональность.

Что означает слово "кохатися"

В наиболее распространенном смысле "кохатися" означает "заниматься сексом", "иметь интимные отношения". "Кохатися" также может означать "любить друг друга", "быть влюбленными". В переносном смысле "кохатися" употребляют для выражения сильного восхищения или любви к чему-то.

А вот слово "заниматься" в украинском языке имеет другое основополагающее значение. Это – загораться, воспламеняться, начинать светиться.

Для разнообразия речи следует заменять глагол "заниматься", особенно когда речь идет об увлечении, интересе или работе над чем-то, на соответствующие синонимы. Вот несколько вариантов:

Работать : "он работает над новым проектом" (вместо "занимается новым проектом").

: "он работает над новым проектом" (вместо "занимается новым проектом"). Учиться : "она учится музыке" (вместо "занимается музыкой").

: "она учится музыке" (вместо "занимается музыкой"). Делать : "что ты делаешь в свободное время?" (вместо "чем занимаешься").

: "что ты делаешь в свободное время?" (вместо "чем занимаешься"). Браться : "он взялся за ремонт дома" (вместо "занялся ремонтом").

: "он взялся за ремонт дома" (вместо "занялся ремонтом"). Возиться: "бабушка возится на огороде" (вместо "занимается огородом").

Выбор конкретного слова зависит от контекста и оттенка значения, которые вы хотите передать. Однако в украинском языке правильнее говорить "кохатися", чем "заниматься любовью". Это слово подчеркивает глубину чувств, эмоциональную связь и важность взаимопонимания в отношениях.

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