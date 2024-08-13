Мало кто знает ответ: как правильно сказать "газировка" на украинском

Учимся говорить правильно, без русских слов

При переходе на украинский язык многие сталкиваются с трудностями перевода некоторых слов и выражений. Например, использование слова "газировка" является неправильным.

Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на Радио Трек Ольга Багний. Узнайте, какой существует вариант перевода.

Как будет на украинском языке слово "газировка"

Некоторые украинцы этот напиток называют "газіровка", но его употребление является некорректным, поскольку такого термина в нашем языке не существует. Это русское слово, от которого нужно избавляться, чтобы речь была чистой и правильной.

Ольга Багний отметила, что в украинском языке есть красивое слово "газованка", хотя многие о нем не слышали. Так вот, именно так переводится "газировка". Стоит его запомнить и использовать в лексиконе.

"Телеграф" писал ранее, как правильно здороваться на украинском языке. Отметим, что "привет", "здравствует", "какая встреча" и другие подобные высказывания не литературны.