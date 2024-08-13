Откажитесь от суржика: как лаконично сказать "по крайней мере" на украинском

Употребление дословно переведенных русских фраз является суржиком

Многие украинцы часто употребляют русские фразы, не осознавая, что их дословный перевод не всегда корректен. Одним из таких выражений является "по крайней мере".

Языковед Александр Авраменко отмечает, что эту конструкцию не следует использовать. Во-первых, она громоздкая, а во-вторых, это калька с русского языка.

Как правильно сказать на украинском

Вместо "по крайней мере" следует употреблять слово "принаймні". Эта форма более лаконична и точна. Важно также обратить внимание на правописание: слово "принаймні" пишется с буквой "н".

Альтернативные варианты

Кроме "принаймні" существуют и другие синонимы, которые могут заменить эту фразу. Например:

щонайменше (когда есть указание на количество),

хоч би (хоча б,

у крайньому разі.

Использование этих выражений поможет избежать суржика и сделает язык более чистым и понятным. А замена российских калек на аутентичные украинские соответствия способствует сохранению языковой идентичности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать о насущной потребности на украинском языке. Оригинальные украинские альтернативы есть и для фразы "в первую очередь".