"Привет" оставьте россиянам: как правильно здороваться на украинском

Эти слова нужно запомнить

Сегодня все больше людей переходят на украинский язык. Но иногда некоторые украинцы во время разговора совершают ошибки или употребляют суржик.

Например, здороваясь, очень многие употребляют только "привет". "Телеграф" расскажет, как правильно поздороваться в формальных и неформальных ситуациях, используя разнообразные приветствия.

Как правильно здороваться на украинском

Формальные приветствия:

Добрий день!

Добридень!

Мої вітання!

Радий вітати Вас!

Бажаю доброго дня!

Бажаю доброго вечора!

Радий вас бачити!

Вітаю!

Ласкаво просимо!

Доброго ранку!

Добрий вечір!

Добривечір!

Доброї ночі!

Неформальные приветствия

Привіт!

Здоров був!

Здоровенькі були!

Доброго здоров’я!

Доброго здоров’ячка!

Здоров!

Отметим, что "привєт", "здрастє", "яка встреча" и другие подобные выражения не литературны. Они неуместны в любой ситуации. К тому же слово "привєт" — еще и русизм, поэтому употреблять его точно не стоит.

Ранее мы также рассказывали, как правильно обращаться к незнакомцу. Вы больше не будете употреблять слова "женщина" и "мужчина" к незнакомым людям.

Также "Телеграф" писал, как правильно извиняться на украинском. Вам точно не следует "приносити вибачення".