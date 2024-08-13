Мало хто знає відповідь: як правильно сказати "газировка" українською

Вчимося говорити правильно, без російських слів

При переході на українську мову багато хто стикається з труднощами перекладу деяких слів та висловів. Наприклад, використання слова "газировка" є неправильним.

Про це розповіла авторка та ведуча програми "Правильно українською" на Радіо Трек Ольга Багній. Дізнайтеся, який варіант перекладу.

Як буде українською мовою слово "газировка"

Деякі українці цей напій називають "газіровкою", але його вживання є некоректним, оскільки такого терміну в нашій мові не існує. Це російське слово, від якого слід позбутися, щоб мова була чистою і правильною.

Ольга Багній зазначила, що в українській мові є гарне слово "газованка", хоча багато хто про нього не чув. Так ось, саме так перекладається "газировка. Варто його запам’ятати та використовувати у лексиконі.

"Телеграф" писав раніше, як правильно вітатись українською мовою. Зазначимо, що "привіт", "здоров", "яка зустріч" та інші подібні висловлювання не літературні.