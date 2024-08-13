"Стрекоза" – не украинское слово: как правильно называть это насекомое

В украинском языке есть свое уникальное слово для этого насекомого

Многие из нас привыкли к русскому слову "стрекоза" и могут автоматически использовать его в украинском языке. Однако оно не является правильным переводом.

Но как корректно назвать это насекомое украинским? Ведь употребление правильных украинских слов помогает сохранить чистоту и богатство языка

На украинском языке правильный перевод слова "стрекоза" — бабка. Это подтверждают авторитетные словари:

Академический толковый словарь украинского языка (СУМ-11) определяет "бабку" как "насекомое с длинным телом и двумя парами больших прозрачных крыльев". "Русско-украинский словарь" под ред. А. Крымского и С. Ефремова (1924-1933) также представляет перевод "стрекоза" как "бабка".

Почему не "стрекоза"?

"Стрекоза" — это русское слово, не имеющее прямого соответствия в украинском языке. Однако у слова "бабка" давнее происхождение и употребляется оно в украинском языке для обозначения этого насекомого, о чем свидетельствует этимологический словарь.

Использование слова "стрекоза" в украинском языке является примером суржика — смешивание украинского и русского языков, об этом пишет языковед Лариса Масенко в своей книге "Суржик: між мовою і язиком".

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