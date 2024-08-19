Языковые тонкости: как заменить слово "упаковка" в украинском языке в разных ситуациях

Это слово прочно вошло в наш лексикон, но правильно ли употреблять его в украинском языке

Представьте себе: вы стоите перед полкой в супермаркете, рассматривая товар. "Хорошая упаковка!" – думаете вы.

А знаете ли, что это слово — языковой контрабандист, проскользнувший в нашу жизнь из русского? Пора раскрыть эту лингвистическую аферу и вернуть в лексикон украинские варианты!

Почему "упаковка" — это неправильно?

Хотя слово "упаковка" соответствует законам русского языка, оно нарушает нормы украинского, противореча его словообразовательным моделям. В украинском языке этим словом нельзя обозначать ни процесс, ни средство.

Украинскому языку присуща модель создания отглагольных существительных с помощью морфем -ання, -ення, -іння; -іт; -ня. Например: спростувати → спростування, угрупувати → угруповання, гуркотіти → гуркіт, метушитися → метушня.

"Упаковка" — это как шпион в тылу украинского языка. Кажется своим, но на самом деле работает на чужую грамматику.

Правильные соответствия

В зависимости от контекста вместо слова "упаковка" следует употреблять такие украинские соответствия:

Паковання – это средство или комплекс средств, защищающих продукцию от повреждений и потерь, а окружающая среда – от загрязнения во время обращения продукции. Проще говоря, это то, в чем содержится продукт. Вместо "нова упаковка йогурту виглядає апетитно" говорите "нове паковання йогурту виглядає апетитно". Пакування — это незавершенный процесс приготовления продукции для транспортировки, хранения, реализации и потребления с применением упаковки. Синоним – упаковування. Вместо "під час упаковки книжок я знайшов старі фотографії" кажіть "під час пакування книжок я знайшов старі фотографії". Упакування (впакування) — это событие, завершенный процесс приготовления продукции для транспортировки, хранения, реализации и потребления с применением упаковки. Вместо "дата упаковки на коробці свідчить про свіжість продукту" говорите "дата впакування на коробці свідчить про свіжість продукту".

Следует отметить, что начальная буква в отглагольном существительном "упакування/впакування" чередуется, равно как и сам глагол имеет две параллельные формы: упакувати та впакувати.

Итак, в следующий раз, когда вы захотите сказать "упаковка", остановитесь на мгновение. Вспомните эти три варианта в украинском языке и выберите правильный именно для вашей фразы.

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