Что такое "химорода" в украинском языке: вы будете удивлены

Есть выражение "химороди гнати"

В украинском языке есть много самобытных слов, употребление которых сделает речь более колоритной. К ним относится и слово "химорода", значение которого сразу и не угадаешь.

Вопреки звучанию, согласно словарю украинского языка, которое наталкивает на мысль о какой-то химии, химорода — это странность, чудачество, выдумки. В некоторых случаях — колдовство.

Я її раз поспитала на самоті: — У тебе єсть щось важке на серці? Скажи мені.— Тепер,— каже,— піст, дак чого ж химороди гнати ! (Ганна Барвінок)

! (Ганна Барвінок) Ет! Одним ви миром мазані: обтешетесь зверху тією культурою, приберетеся в ідеальні химороди та й красуєтесь; а дмухни тільки на вас, подряпай трішки, – то такі ж жироїди в ґрунті! (Михайло Старицький)

та й красуєтесь; а дмухни тільки на вас, подряпай трішки, – то такі ж жироїди в ґрунті! (Михайло Старицький) Хазяїн лежить у перинах і розказує їм: — Ви,- каже,- на одинця ніколи не нападайте. Один ніколи так спроста не поїде, а непремінно з якими-небудь химородами (Ганна Барвінок)

Глагол от слова "химороди" звучит как "химородити". Он означает выдумывать что-нибудь, говорить что-то неприемлемое, непонятное и т.п. Его синонимы — "химерити", "вередувати". В литературе встречается выражение "химороди гнати".

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