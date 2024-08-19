Мовні тонкощі: як замінити слово "упаковка" в українській мові в різних ситуаціях

Це слово міцно увійшло в наш лексикон, але чи правильно його вживати в українській мові

Уявіть собі: ви стоїте перед полицею в супермаркеті, розглядаючи товар. "Гарна упаковка!" — думаєте ви.

Але чи знаєте, що це слово — мовний контрабандист, який прослизнув у наше життя з російської? Час розкрити цю лінгвістичну аферу і повернути на місце справжніх українських героїв!

Чому "упаковка" — це неправильно?

Хоча слово "упаковка" відповідає законам російської мови, воно порушує норми української, суперечачи її словотвірним моделям. В українській мові цим словом не можна позначати ні процес, ні засіб.

Українській мові притаманна модель творення віддієслівних іменників за допомогою морфем -ання, -ення, -іння; -іт; -ня. Наприклад: спростувати → спростування, угрупувати → угруповання, гуркотіти → гуркіт, метушитися → метушня.

"Упаковка" — це як шпигун у тилу української мови. Здається своїм, але насправді працює на чужу граматику.

Правильні відповідники

Залежно від контексту, замість слова "упаковка" слід вживати такі українські відповідники:

Паковання — це засіб або комплекс засобів, що захищають продукцію від пошкодження та втрат, а довкілля — від забруднення під час обігу продукції. Простіше кажучи, це те, у чому міститься продукт. Замість "нова упаковка йогурту виглядає апетитно" кажіть "нове паковання йогурту виглядає апетитно". Пакування — це незавершений процес готування продукції до транспортування, зберігання, реалізування і споживання із застосовуванням паковання. Синонім — упаковування. Замість "під час упаковки книжок я знайшов старі фотографії" кажіть "під час пакування книжок я знайшов старі фотографії". Упакування (впакування) — це подія, завершений процес приготування продукції до транспортування, зберігання, реалізування і споживання із застосовуванням паковання. Замість "дата упаковки на коробці свідчить про свіжість продукту" кажіть "дата впакування на коробці свідчить про свіжість продукту".

Варто зазначити, що початкова літера у віддієслівному іменнику "упакування/впакування" чергується, так само як і саме дієслово має дві паралельні форми: упакувати та впакувати.

Отже, наступного разу, коли ви захочете сказати "упаковка", зупиніться на мить. Згадайте про ці три варіанти в української мови і оберіть правильний саме для вашої фрази.

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