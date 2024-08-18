Не "стройте глазки", чтобы не оконфузиться: как правильно на украинском употреблять эти слова

В словаре много замен

Наш украинский язык очень богат фразеологизмами для передачи разных чувств и действий. Однако даже в речи украинцев встречаются слова, взятые из русского. Одним из таких является выражение "строить глазки", что значит смотреть на кого кокетливо и игриво.

"Телеграф" расскажет, как правильно сказать это на украинском. А также, какие варианты замены.

Вместо русского "строить глазки" можно услышать еще такие варианты: стріляти очима та будувати вічка (укр). Но есть более уместные переводы. Как пишет портал Ukrainian.stackexchange, в словаре СУМ-11 есть следующие варианты на замену "строить глазки":

гострити очі (кидати короткі швидкі погляди, необов’язково кокетливі);

стригти/стригнути оком/очима ;

стріляти/стрілити поглядом/поглядами (укр).

Пример употребления: Катря на тебе так очі гострила, що мені тільки у ченці одна дорога (Натан Рибак) (укр).

В литературе также встречаются следующие варианты, похожие по значению на "строить глазки":

бісики пускати (означає кокетувати, загравати з кимось), пример: І кожна [панянка] навперейми перед подругою наряджалася якнайкраще, .. були й такі, що й бісики перед дзеркалом учились пускати (Панас Мирний) (укр);

(означає кокетувати, загравати з кимось), пример: І кожна [панянка] навперейми перед подругою наряджалася якнайкраще, .. були й такі, що й бісики перед дзеркалом учились пускати (Панас Мирний) (укр); маніритися (поводитися манірно), пример: Жінка вже літня, а чогось маніриться, прикривав рота хустинкою, ніби їй п’ятнадцятий рік щойно пішов (Ірина Вільде) (укр);

(поводитися манірно), пример: Жінка вже літня, а чогось маніриться, прикривав рота хустинкою, ніби їй п’ятнадцятий рік щойно пішов (Ірина Вільде) (укр); моргати на кого (залицяючись, рухати бровами), пример: Козаченько грає, Бровами моргає… (Українські народні ліричні пісні) (укр);

(залицяючись, рухати бровами), пример: Козаченько грає, Бровами моргає… (Українські народні ліричні пісні) (укр); грати очима (кокетувати), пример: Хай дивиться – не поживиться! – каже Марина, граючи веселими очима (Панас Мирний) (укр);

(кокетувати), пример: Хай дивиться – не поживиться! – каже Марина, граючи веселими очима (Панас Мирний) (укр); очима прясти (раз у раз поглядати на когось, швидко переводячи погляд), пример: Як тільки сонце найде, стане [Зінько] на галку і пряде очима (С. Добровольський) (укр).

Ранее "Телеграф" писал, как правильно спрашивать время на украинском языке.