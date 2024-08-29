Этого о "кузнечике" вы точно не знали: как называют насекомое на украинском в разных регионах

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Многие украинцы, особенно те, кто вырос в русскоязычной среде, часто не знают, как правильно перевести слово "кузнечик" на украинский. Этот вопрос не так прост, как может показаться сперва, и имеет несколько интересных аспектов.

На украинском "кузнечик" называется "коник". Это наиболее распространенный и литературный вариант перевода. Название "коник" связано со сходством насекомого с маленьким конем. Длинные задние ноги, на которых прыгает "коник", напоминают лошадиные.

Во многих культурах это насекомое получило название, связанное с лошадью. Например, на английском — "grasshopper" (дословно "травяной прыгун"). На итальянском – "cavalletta", а cavallo – это конь.

Другие варианты перевода

"Коників" часто называют "цвіркунами", хотя на самом деле это отдельный вид насекомых. Такую неразбериху можно пояснить. В биологии "киників" относят к ряду прямокрылых (Orthoptera), куда также входят сверчки ("цвіркуни") и саранча.

Стрибунець — менее распространенный, но также правильный вариант. А в некоторых регионах Украины можно услышать диалектные названия: скакавка, скакун, скочок, кликунець, крилограй, кобилиця, дзюркотун, кавальок.

Итак, правильно кузнечика называть "коником" Это слово не только обогащает наш словарный запас, но помогает лучше понимать украинскую культуру и традиции.

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