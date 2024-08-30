Ничего милее вы сегодня уже не прочтете: как на украинском зовут "божью коровку"

Почему украинцы видят солнце там, где россияне – корову

Представьте себе: теплое летнее солнце, зеленая трава, и вдруг на вашу ладонь садится маленькая красная букашка с черными крапинками. Как вы ее назовете? "Божья коровка"? А вот нет!

В украинском языке это волшебное существо имеет совсем другое, гораздо более поэтическое название. Так как же правильно называть это насекомое, и почему это название так много говорит об украинской душе?

Как называть "божью коровку" на украинском

Научное название "божьей коровки" — Coccinellidae, происходящее от латинского "красный". В украинском языке основное название этого насекомого — "сонечко". Да, именно солнышко! Вместо "божьей коровки" у нас есть маленькое солнце на ладошке. Почему именно "сонечко"? Вероятно, из-за алого цвета и круглой формы насекомого. Это название прекрасно отражает поэтичность украинского языка и его связь с природой.

Другие названия

Но на этом разнообразие украинского языка не заканчивается. Вот еще несколько вариантов:

Бедрик – второе по популярности название. Происходит от слова "бедро" (бедро), возможно, из-за выпуклой формы насекомого. Петрик — уменьшительная форма имени Петр. Почему? Это уже народное творчество. Оленка – подружка "петрика". Так божьих коровок иногда называют в Закарпатье. Зозулька, серденько, боже телятко, паворожка – все это названия божьих коровок в разных регионах Украины.

Так как же правильно говорить? В официальных текстах и научной литературе лучше писать "сонечко". В разговорной речи можно употреблять любой вариант, который вам нравится.

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