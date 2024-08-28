Точно не "кувшинка": как называть на украинском красивые водяные цветы

Оказывается, "кувшинки" – это русизм

Многие привыкли называть красивые водяные растения с большими яркими цветками "кувшинками". Однако это слово – русизм и не соответствует нормам украинского языка.

В Украине для этих цветов есть несколько народных названий. Но как правильно называются растения?

Как на украинском называются "кувшинки"

Литературное украинское название этих водяных цветов — "кувшинка". Согласно толковому словарю, это водяное растение с большими листьями и белыми или желтыми цветками. Именно этот термин рекомендуют употреблять языковеды и ботаники.

Интересно, что литературное название кувшинки из-за размера листьев растения связывают со словом "лата", что означает кусок, которым зашивают дыры; вставку. Отсюда же и "лататий" – с большими и широкими листьями.

В украинском языке также существуют другие названия для разных видов кувшинки:

Купава – диалектное название. Глечики — так называют вид с желтыми цветками. Водяні лілії — общее название для разных видов кувшинки. Водяні маки – из-за сходства их цветков с маковыми.

Следовательно, вместо русизма "кувшинка" следует употреблять украинское слово "латаття". Или же, в зависимости от ситуации, его синонимы. Пользуясь правильными названиями, мы обогащаем свою речь и сохраняем самобытность украинского языка.

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