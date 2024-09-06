Избегаем русизмов: как на украинском называть "опечатки"

Почему важно избегать заимствований

Наш язык все еще испытывает влияние русизмов — слов и выражений, притянутых из русского. Одним из таких слов, которые прочно укоренилось в украинском лексиконе, является "опечатка".

Слово "опечатка" – это яркий пример лексического русизма. Оно происходит от русского аналога и не соответствует литературной норме. В украинском же есть собственные термины для обозначения ошибки при наборе текста

Правильный термин

Как правильно употреблять это слово на украинском, рассказал языковед, переводчик, публицист и доктор филологических наук Александр Пономарив. По словам Пономарева, это слово не совсем корректно употребляется в украинском лексиконе. Вместо этого следует использовать выражение "друкарська помилка". Это более точный термин, отображающий суть ошибки, возникающей при наборе текста.

Альтернативы "опечатки"

На форумах, посвященных языкознанию, возникла попытка стандартизировать варианты перевода термина "опечатка". Были предложены альтернативы, такие как "одруківка", "одрук" и "обдруківка". Однако эти слова имеют вид канцеляризма и являются калькой с русского языка. Языковед также отметил, что варианты типа "хибодрук" або "хибнодрук" не рекомендуются, поскольку начальный "хибо-" – несвойственно для украинского языка. В виртуальных переводчиках часто можно встретить странное слово "злодрук", которое также не приемлемо.

Среди других вариантов, которые можно использовать, есть "похибка", "помилка" и "хиба". Однако эти термины общие и не указывают конкретно на ошибку при наборе текста на клавиатуре.

Итак, в следующий раз, когда вы захотите употребить слово "опечатка", вспомните, что на украинском это будет "друкарська помилка". Отказавшись от русизмов, мы научимся сознательно заменять их правильными украинскими словами.

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