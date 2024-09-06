Уникаймо русизмів: як українською називати "опечатки"

Чому важливо уникати запозичень

Наша мова все ще зазнає впливу русизмів — слів та виразів, запозичених з російської. Одним із таких слів, які міцно вкоренилося в українському лексиконі, є "опечатка".

Слово "опечатка" є яскравим прикладом лексичного русизму. Воно походить від російського аналога і не відповідає літературній нормі. Натомість в українській є власні терміни для позначення помилки при наборі тексту

Правильний термін

Як правильно вживати це слово українською, розповів мовознавець, перекладач, публіцист і доктор філологічних наук Олександр Пономарів. За словами Пономарева, це слово не зовсім коректно вживається в українському лексиконі. Натомість варто використовувати вираз "друкарська помилка". Це більш точний термін, який відображає суть помилки, що виникає під час набору тексту.

Альтернативи "опечатки"

На форумах, присвячених мовознавству, виникла спроба стандартизувати варіанти перекладу терміна "опечатка". Були запропоновані альтернативи, такі як "одруківка", "одрук" та "обдруківка". Проте ці слова мають вигляд канцеляризму і є калькою з російської. Мовознавець також зазначив, що варіанти на кшталт "хибодрук" або "хибнодрук" не рекомендуються, оскільки початковий "хибо-" є незвичним для української мови. У віртуальних перекладачах часто можна зустріти дивне слово "злодрук", яке також не є прийнятним.

Серед інших варіантів, які можна використовувати, є "похибка", "помилка" та "хиба". Однак ці терміни є загальними та не вказують конкретно на помилку при наборі тексту на клавіатурі.

Отже, наступного разу, коли ви захочете вжити слово "опечатка", згадайте, що українською це буде "друкарська помилка". Відмовившись від русизмів, ми навчимося свідомо замінювати їх питомими українськими словами.

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