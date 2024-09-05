От рода к народу: как называть предков на украинском и кто такие "пращуры"

Интересны факты об этимологии и культурном значении слов

В богатстве украинского языка часто встречаются слова, которые кажутся синонимами, но на самом деле у них глубокие различия в значении и употреблении. Ярким примером является пара слов "предки" и "пращури". Одно из них ошибочно считается русизмом.

Хотя оба термина касаются наших предшественников, их происхождение и смысловая нагрузка существенно отличаются. Итак, как правильно называть родственников из предыдущих поколений

"Предки" или "пращури"

Слово "предки" прочно укоренилось в украинской литературе и повседневной речи. Его можно встретить в произведениях таких выдающихся украинских писателей, как Леся Украинка, Иван Франко, Афанасий Мирный, Дмитрий Павлычко, Михаил Коцюбинский.

Предок – это старший родственник по восходящей линии со стороны матери или отца (обычно старше деда, бабы). Этимология слова "предки" достаточно ясна: оно образовано от корня "пред", что означает "перед", "раніше", "той, хто жив попереду". Синонимом к слову "предки" могут быть прабатьки, прадіди, прародичі.

Слово "пращур" имеет более древнее, метафизическое и духовное значение. Это далекий предок, родоначальник. Оно состоит из двух частей: "пра" — один из старейших предлогов в украинском языке, что означает исконность, предшествуемость; и "чур" (цур, щур) — в дохристианский период так называли душу родственника, духовного охранника.

В чем разница между "предками" и "пращурами"

Исторический контекст:

"Предки" — более конкретное понятие, связанное с генеалогией и историческими личностями.

"Пращуры" — понятие, которое касается очень древних веков и предыдущих поколений.

Духовный аспект:

"Предки" — преимущественно генеалогическое понятие.

"Пращуры" — имеет сакральный смысл, связанный с культом предков и душами родственников.

Применение:

"Предки" — могут означать любых предшественников в роду.

"Пращуры" – чаще употребляется относительно очень древних или легендарных предков.

Хотя слова "предки" и "пращури" часто употребляются как синонимы, они имеют разное происхождение и смысловую нагрузку. Если говорите об умерших родственниках – это "предки", и это литературное украинское слово.

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