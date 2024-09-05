Не все так однозначно: как правильно извиниться на украинском

Есть слова, которые имеют дополнительные и даже региональные оттенки.

Умение признать свою вину одно из важных в этикете общения. Для того чтобы извиниться за какой-то поступок в украинском языке есть сразу несколько слов.

Институт украинского языка НАН Украины в справочнике "Культура языка на каждый день" отмечает, что вибачати и пробачати — слова, которые являются абсолютными синонимами. Их основное значение – это проявлять снисхождение к кому-либо, прощать что-то. Они все одинаково сочетаются с разными словами и употребляются в предложениях.

Однако следует заметить, что у этих глаголов есть и второе значение – это выражение сомнения, протеста или несогласия. Например, во фразе "А може ти, пробач, кудись його поклав та забув". Добавим, что нужно правильно употреблять эти слова, например фраза "я вибачаюсь" стилистически абсолютно неверна, ведь означает "Я вибачаю себе", а не признание вины. Обычно вибачте и пробачте, используются в случае серьезной вины. Правильно говорить "вибачте мені" или "прошу пробачення".

Также в украинском языке есть глагол прощати, однако он имеет дополнительный оттенок значение "не замечать большую вину". Пример употребления: "Прохаю вибачити за клопоти, що чиню Вам так часто" (М. Коцюбинский). Издание "Украинский интерес" добавляет, что в повелительной форме прости, простіть — этот глагол воспринимается как вежливое предупреждение о чем-нибудь. Пример употребления: "Тепер уже, простіть, яйця старіші, як кури".

Украинский язык также имеет слова даруйте и перепрошую. Их также используют для извинений, однако они имеют определенные нюансы употребления. Перепрошувати может означать не только извинения, но и просьбу обратить внимание на что-то. Так что если человек говорит "Перепрошую, ви наступили мені на ногу", — это точно не о прощении. Во Львове слово перепрошую может нести в себе пассивную агрессию. На это обратила внимание автор блога "Давай займемся текстом". Когда вам во Львове говорят перепрошую с угрожающей интонацией, возможно вы что-то сделали совсем не так и нужно очень быстро исправлять ошибку.

Последнее слово в нашем списке – это дарувати. Извиняться, это лишь одно из значений этого слова. В большинстве случаев даруйте употребляется в повседневном общении для извинений за небольшие мелочи или невнимательность. Например, "Даруйте, не почула вашу фразу, повторіть, будь ласка".

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