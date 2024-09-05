"Красный" не только цвет: что означает это слово на украинском и почему его равняют до "червоного"
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Люди все чаще переходят на украинский язык. Однако до сих пор путают некоторые слова. В частности, это касается слов "красный" и "червоний", хотя это совсем не так и нет никакого отношения к определению цвета.
Об этом рассказал языковед и учитель Александр Авраменко. Он отметил, что в нашем языке есть немало народных изречений, где употребляется слово "красный".
Скажем,"Ой весна, весна – днем красна". Хотя, по логике, весна должна быть зеленой или белой, поскольку в эту пору все начинает зацветать.
"Красною або червоною логічніше було б назвати осінь", – рассказывает учитель распространенную ошибку учащихся.
Но тлумучный словарь объясняет, что "красный" в украинском языке означает "хороший", "прекрасный" или "замечательный". И когда люди говорят "прекрасный", они не подразумевают "прекрасный". И в смысле весны это выражение означает, что время года является прекрасным, "хорошей своими днями".
Ранее "Телеграф" писал, как сказать "взаимно" на украинском языке.