"Покупка" больше не в тренде: как избежать этой кальки в украинском языке

Несколько примеров, как можно заменить слово "покупка"

В современном украинском языке идет процесс очищения от калькированных форм, особенно пришедших из русского языка. Одним из таких примеров есть слово "покупка", которое рекомендовано заменять более естественными для украинского языка вариантами.

Термин "покупка" в значении "купленная вещь" зафиксирован в ряде академических словарей, включая русско-украинский словарь. Однако, по мнению некоторых языковедов, это слово является калькой с русского языка, что вызывает дискуссии по поводу его целесообразности в украинском.

Как правильно заменить "покупку"?

В украинском языке существует рекомендация избегать использования скалькированных отглагольных существительных женского рода, таких как "покупка". Вместо этого предлагаются более традиционные варианты, такие как "купівля" або "купування" (действие), "покуп" или "закуп", а также "куплене" (как обозначение купленной вещи). Также можно перестроить предложение, используя глагол "купувати" для более точного выражения действия.

Примеры правильного употребления:

❌ Не рекомендовано: покупка і продаж

✅ Рекомендовано: купівля і продаж

❌ Не рекомендовано: пропонуємо послуги: профілактика, ремонт, покупка вживаної техніки

✅ Рекомендовано: пропонуємо послуги: профілактика, ремонт, купування вживаної техніки

❌ Не рекомендовано: зібрати всі покупки в коробку

✅ Рекомендовано: зібрати все куплене в коробку

❌ Не рекомендовано: їхати за покупками

✅ Рекомендовано: їхати на покупи, на закупи

❌ Не рекомендовано: робити покупки

✅ Рекомендовано: купувати (товари, речі)

Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать ваш язык более естественным и соответствующим современным нормам украинского языка. Помните, что наша задача – содействовать развитию языка, выбирая украинские формы слов.

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