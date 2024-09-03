На украинском будет иначе: как сказать правильно "заставлять"

Есть хорошие украинские соответствия калькам с русского

Избавиться от русизмов в своей речи — задача непростая, но достижимая. Надо постепенно отказываться от слов русского происхождения, заменяя их удельно украинскими.

Когда мы говорим о том, что кто-то заставляет нас что-то сделать, употребляем слово "заставляет". Однако это не является корректным вариантом, поскольку происходит из русского языка, пишет "Телеграф".

Как сказать на украинском "заставлять"

Слово "заставлять" мы можем употреблять, но не тогда, когда речь идет о принуждении. Вместо этого его используют в следующих случаях:

когда говорим об определенном залоге, например, заставить что-то кредитору;

когда заполняем пространство какими-то предметами, например, заставить комнату новой мебелью.

В других случаях употребление слова "заставлять" будет неправильным. Если же нам нужно сказать об определенном давлении, которое на нас кто оказывает ради определенного действия, тогда используем слово "змушувати" или "примушувати".

К примеру, мама примушує ребенка выполнить домашнее задание. Или подруга змушує пойти с ней к стоматологу. А вот от слова "заставить" в таком контексте следует отказаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем заменить выражение "по крайней мере" русского происхождения. Существует несколько хорошо звучащих украинских соответствий.