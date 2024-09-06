Как правильно сказать "наказание" на украинском: есть очень интересные синонимы

Какие варианты перевода существуют в украинском языке

Переходя на украинский язык многие сталкиваются с вопросом, как правильно перевести слова с русского. Одним из таких слов есть "наказание".

Разберемся, какие варианты перевода существуют в украинском языке и когда их уместно использовать. Ведь некоторые слова могут иметь разные стилистические оттенки.

Основные варианты перевода

Покарання – это наиболее универсальный и широкоупотребительный вариант перевода слова "наказание". Дословно это средство влияния на того, кто совершил какое-либо преступление, имеет вину и т.п. Его можно использовать в большинстве контекстов, таких как:

кримінальне покарання,

дисциплінарне покарання,

покарання за проступок.

Стягнення — этот термин чаще используется в официально-деловом стиле, особенно когда речь идет об административных или финансовых санкциях. Означает наказание за неисполнение или нарушение чего-либо:

адміністративне стягнення,

накладення стягнення.

Кара – синоним к слову "наказание", имеющий более торжественную, иногда даже библейскую окраску. Означает суровое наказание, возмездие за что-нибудь:

божа кара,

справедлива кара.

Есть еще слова, как покута – наказание за совершенное преступление, вину, плохой поступок или церковное наказание за преступления или грехи. И покара – то же самое, что и наказание.

Особенности употребления

В юридической сфере чаще используется термин "покарання": кримінальне покарання, міра покарання. В повседневной жизни также преимущественно употребляют "покарання": покарати дитину, покарання за запізнення. В литературе и искусстве можно встретить более образное "кара", "покута": кара долі, невідворотна кара; мій гріх, моя й покута.

Итак, в украиснком языке есть несколько вариантов перевода слова "наказание", каждый из которых имеет свои нюансы употребления. Чаще используется слово "покарання", но в зависимости от контекста могут быть уместны и другие варианты.

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