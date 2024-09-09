"Покупка" більше не в тренді: як уникнути цієї кальки в українській мові

Кілька прикладів, як можна замінити слово "покупка"

У сучасній українській мові триває процес очищення від калькованих форм, особливо тих, що прийшли з російської. Одним із таких прикладів є слово "покупка", яке рекомендовано замінювати більш природними для української мови варіантами.

Термін "покупка" у значенні "куплена річ" зафіксовано в ряді академічних словників, включаючи Російсько-український словник. Однак, на думку деяких мовознавців, це слово є калькою з російської мови, що викликає дискусії щодо його доцільності в українській мові.

Як правильно замінити "покупку"?

В українській мові існує рекомендація уникати використання скалькованих віддієслівних іменників жіночого роду, таких як "покупка". Замість цього пропонуються більш традиційні варіанти, такі як "купівля" або "купування" (дія), "покуп" або "закуп", а також "куплене" (як позначення купленої речі). Також можна перебудувати речення, використовуючи дієслово "купувати" для точнішого вираження дії.

Приклади правильного вживання:

❌ Не рекомендовано: покупка і продаж

✅ Рекомендовано: купівля і продаж

❌ Не рекомендовано: пропонуємо послуги: профілактика, ремонт, покупка вживаної техніки

✅ Рекомендовано: пропонуємо послуги: профілактика, ремонт, купування вживаної техніки

❌ Не рекомендовано: зібрати всі покупки в коробку

✅ Рекомендовано: зібрати все куплене в коробку

❌ Не рекомендовано: їхати за покупками

✅ Рекомендовано: їхати на покупи, на закупи

❌ Не рекомендовано: робити покупки

✅ Рекомендовано: купувати (товари, речі)

Дотримання цих рекомендацій допоможе зробити вашу мову більш природною та відповідною до сучасних норм української мови. Пам'ятайте, що наше завдання – сприяти розвитку мови, обираючи питомо українські форми слів.

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