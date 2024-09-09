"Покупка" більше не в тренді: як уникнути цієї кальки в українській мові
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Кілька прикладів, як можна замінити слово "покупка"
У сучасній українській мові триває процес очищення від калькованих форм, особливо тих, що прийшли з російської. Одним із таких прикладів є слово "покупка", яке рекомендовано замінювати більш природними для української мови варіантами.
Термін "покупка" у значенні "куплена річ" зафіксовано в ряді академічних словників, включаючи Російсько-український словник. Однак, на думку деяких мовознавців, це слово є калькою з російської мови, що викликає дискусії щодо його доцільності в українській мові.
Як правильно замінити "покупку"?
В українській мові існує рекомендація уникати використання скалькованих віддієслівних іменників жіночого роду, таких як "покупка". Замість цього пропонуються більш традиційні варіанти, такі як "купівля" або "купування" (дія), "покуп" або "закуп", а також "куплене" (як позначення купленої речі). Також можна перебудувати речення, використовуючи дієслово "купувати" для точнішого вираження дії.
Приклади правильного вживання:
❌ Не рекомендовано: покупка і продаж
✅ Рекомендовано: купівля і продаж
❌ Не рекомендовано: пропонуємо послуги: профілактика, ремонт, покупка вживаної техніки
✅ Рекомендовано: пропонуємо послуги: профілактика, ремонт, купування вживаної техніки
❌ Не рекомендовано: зібрати всі покупки в коробку
✅ Рекомендовано: зібрати все куплене в коробку
❌ Не рекомендовано: їхати за покупками
✅ Рекомендовано: їхати на покупи, на закупи
❌ Не рекомендовано: робити покупки
✅ Рекомендовано: купувати (товари, речі)
Дотримання цих рекомендацій допоможе зробити вашу мову більш природною та відповідною до сучасних норм української мови. Пам'ятайте, що наше завдання – сприяти розвитку мови, обираючи питомо українські форми слів.
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