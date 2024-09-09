Галстук – это русизм или нет? Как правильно называть этот аксусуар на украинском

Какое слово лучше употреблять

В процессе обогащения украинского языка и отказа от русизмов и суржика часто возникают сомнения в правильности употребления определенных слов. Одним из таких есть слово "галстук".

Является ли оно исконно украинским? Какую альтернативу можно использовать? Разберемся вместе.

Галстук: не суржик, но есть альтернатива

По данным Академического толкового словаря украинского языка (СУМ), слово "галстук" не является суржиковым. Вот как его определяет словарь: "Галстук – лента, полоска ткани, завязываемая под воротником рубашки, блузы и т.д. узлом или бантом".

СУМ приводит примеры использования этого слова в украинской литературе:

"Комірчики й сорочка, чорний блискучий галстук на шиї були засмальцьовані, аж блищали проти сонця" (Нечуй-Левицький),

"На білосніжній маніжці чорнів галстук-метелик" (Олесь Донченко),

"Доктор Зінгер вийняв з несесера й поклав на стіл шовковий галстук-самов'яз" (Юрій Смолич).

Краватка: благозвучный синоним

Хотя слово "галстук" допустимо в украинском языке, существует более благозвучный синоним — "краватка". СУМ дает такое определение: "Краватка – завязанная узлом под воротником рубашки, блузки полоска ткани, которую носят для украшения".

Примеры использования слова "краватка" в литературе:

"Йшли.. похмурі робітники, і їх суворість наче замикали чорні костюми аж до краваток з крепу" (Михайло Коцюбинський),

"Федір Архипович розстебнув комір сорочки і зняв краватку" (Натан Рибак),

"Довго стояв [Іван] перед дзеркалом, вив'язуючи краватку" (Микола Зарудний).

Оба слова — "галстук" и "краватка" —допустимы в украинском языке. Однако, если вы хотите обогатить свою речь и придать ему более украинское звучание, стоит отдавать предпочтение слову "краватка". Оно не только благозвучнее, но и более распространено в современном украинском языке.

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