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Галстук – це русизм чи ні? Як правильно називати цей аксусуар українською

Автор
Марина Іщенко
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Визначення слів "галстук" і "краватка"
Визначення слів "галстук" і "краватка". Фото freepik.com

Яке слово краще вживати

У процесі збагачення української мови та відмови від русизмів і суржику часто виникають сумніви щодо правильності вживання певних слів. Одним з таких є слово "галстук".

Чи є воно питомо українським? Яку альтернативу можна використовувати? Розберімося разом.

Галстук: не суржик, але є альтернатива

За даними Академічного тлумачного словника української мови (СУМ), слово "галстук" не є суржиковим. Ось як його визначає словник: "Галстук – стрічка, смужка тканини, яку пов'язують під коміром сорочки, блузи і т. ін. вузлом або бантом".

СУМ наводить приклади використання цього слова в українській літературі:

  • "Комірчики й сорочка, чорний блискучий галстук на шиї були засмальцьовані, аж блищали проти сонця" (Нечуй-Левицький),
  • "На білосніжній маніжці чорнів галстук-метелик" (Олесь Донченко),
  • "Доктор Зінгер вийняв з несесера й поклав на стіл шовковий галстук-самов'яз" (Юрій Смолич).

Краватка: милозвучний синонім

Хоча слово "галстук" є допустимим в українській мові, існує більш милозвучний синонім – "краватка". СУМ дає таке визначення: "Краватка – зав'язана вузлом під коміром сорочки, блузки смужка тканини, яку носять для прикраси".

Приклади використання слова "краватка" в літературі:

  • "Йшли.. похмурі робітники, і їх суворість наче замикали чорні костюми аж до краваток з крепу" (Михайло Коцюбинський),
  • "Федір Архипович розстебнув комір сорочки і зняв краватку" (Натан Рибак),
  • "Довго стояв [Іван] перед дзеркалом, вив'язуючи краватку" (Микола Зарудний).

Обидва слова – "галстук" і "краватка" – є прийнятними в українській мові. Однак, якщо ви прагнете збагатити своє мовлення та надати йому більш українського звучання, варто надавати перевагу слову "краватка". Воно не тільки милозвучніше, але й більш поширене в сучасній українській мові.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати українською шкільне приладдя. Маємо відмовитися від русизмів для наших дітей.

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